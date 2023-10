De enorme ‘gehoornde’ komeet die naar de aarde raast

Wetenschappers hebben een verrassende ontdekking gedaan die mogelijk bijdraagt ​​aan het apocalyptische jaar dat 2020 is geweest. Een kolossale komeet, drie keer zo groot als de Mount Everest, is geëxplodeerd en koerst nu richting de aarde. De komeet, bekend als 12P/Pons-Brooks, is een cryovulkanische komeet, ook wel koude vulkaan genoemd. Het heeft een diameter van maar liefst 18.6 kilometer, wat overeenkomt met de grootte van een kleine stad.

De explosieve gebeurtenis vond plaats op 5 oktober en markeerde de tweede uitbarsting van dit interstellaire ijsblokje in de afgelopen vier maanden. De British Astronomical Association ontdekte de explosie toen ze constateerden dat de komeet veel helderder leek vanwege het licht dat werd gereflecteerd door zijn coma, de gaswolk rond zijn kern.

De explosie resulteerde in de vorming van ‘hoorns’ op de komeet, die leken op de vorm van een gehoornd wezen of zelfs het Millennium Falcon-ruimteschip uit ‘Star Wars’. De oorzaak van deze hoorns moet nog worden vastgesteld, maar experts speculeren dat dit iets te maken zou kunnen hebben met de bijzondere vorm van de kern van de komeet.

Ondanks het alarmerende traject en de onheilspellende verschijning is er geen onmiddellijke dreiging van 12P/Pons-Brooks. Verwacht wordt dat de planeet in april 2024 het dichtst bij de aarde gelegen punt zal bereiken, waarna hij met het blote oog zichtbaar zal zijn. Daarna zal het terug in het zonnestelsel worden gekatapulteerd en zal pas in 2095 terugkeren.

Deze komeet is niet de enige met explosieve neigingen. 12P is een van de twintig bekende kometen met actieve ijsvulkanen. Een ander beroemd voorbeeld is 20P/Schwassmann-Wachmann, die onlangs de grootste uitbarsting in twaalf jaar kende, waarbij ongeveer 29 miljoen ton cryomagma de ruimte in kwam.

Hoewel het vooruitzicht van een enorme komeet die richting de aarde raast alarmerend kan klinken, verzekeren wetenschappers ons dat er nog geen reden tot paniek is. Deze hemelse gebeurtenis biedt een fascinerende gelegenheid om kometen te observeren en te bestuderen terwijl ze door ons zonnestelsel reizen.

