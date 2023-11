De intrigerende geschiedenis en het verrassende gedrag van komeet 12P/Pons-Brooks

Het jaar 1812 markeerde de eerste waarneming van komeet 12P/Pons-Brooks, toen de Franse astronoom Jean Louis Pons hem ontdekte als een vormeloos object zonder staart. In de daaropvolgende weken won het aan helderheid en zichtbaarheid en bereikte in september een magnitude van 4.0 met een staart van drie graden. Verschillende astronomen probeerden zijn baan te berekenen en stelden vast dat het een periodieke komeet was met een periode van ongeveer 65 tot 75 jaar.

Snel vooruit naar 1883, toen de Amerikaanse komeetwaarnemer William R. Brooks de komeet herontdekte tijdens zijn zoektocht naar kometen. Aanvankelijk zwak, onderging het onverwachte uitbarstingen in helderheid, transformeerde van magnitude 11.0 naar 8.0 en werd zichtbaar voor het blote oog. Gedetailleerde schetsen onthulden een kern met hoefijzervormige jets die eruit kwamen. De komeet kwam in januari 1884 het dichtst bij de zon, verdween geleidelijk en verdween in juni van dat jaar.

In de jaren die volgden wezen orbitale berekeningen op een mogelijke terugkeer in 1954. De komeet werd in 1953 herontdekt, met opmerkelijke uitbarstingen in helderheid die hem in één nacht honderd keer helderder maakten. Het bereikte zijn dichtste punt bij de zon, bekend als perihelium, op 100 mei 22. Na het perihelium werd het beter zichtbaar vanaf het zuidelijk halfrond.

Komeet 12P/Pons-Brooks volgt een elliptische baan, waarbij het perihelium ongeveer driekwart van de afstand van de aarde tot de zon bedraagt. Deze baan is vergelijkbaar met die van de komeet van Halley. Bovendien delen de kometen 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf en 20D/Westphal, hoewel ze niet meer bestaan, vergelijkbare banen, wat hen de titel van Neptunus' kometenfamilie oplevert.

De afgelopen jaren heeft komeet 12P/Pons-Brooks de aandacht getrokken vanwege zijn onverwachte ophelderingen. Hij werd in 2020 teruggevonden en was aanvankelijk extreem zwak met een magnitude van 23.0, maar is sindsdien opgehelderd tot ongeveer magnitude 10.0. Er zijn plotselinge opflakkeringen van de helderheid waargenomen, die doen denken aan het gedrag in 1883, waardoor de coma zich uitbreidt en lijkt op de vorm van een hoefijzer of duivelshoorns.

De exacte oorzaak van deze uitbarstingen is nog onbekend, maar wetenschappers speculeren dat de opeenhoping van gas in de kern van de komeet tot kloven leidt, waardoor stof en ijs in de ruimte vrijkomen en een tijdelijke toename van de helderheid ontstaat. Terwijl de komeet zijn reis voortzet, anticiperen astronomen reikhalzend op zijn toekomstige bewegingen en gedrag.

FAQ

1. Wat is de periode van komeet 12P/Pons-Brooks?

Komeet 12P/Pons-Brooks heeft een periode van ongeveer 65 tot 75 jaar.

2. Hoe brachten eerdere waarnemingen van de komeet in 1883 en 1953-54 onverwachte helderheidsuitbarstingen aan het licht?

Tijdens deze waarnemingen ervoer de komeet een plotselinge toename in helderheid, mogelijk als gevolg van gasophoping in de kern, waardoor stof en ijs in de ruimte vrijkwamen.

3. Hoe verhoudt de baan van komeet 12P/Pons-Brooks zich tot die van komeet Halley?

De baan van komeet 12P/Pons-Brooks is qua vorm en grootte vergelijkbaar met die van de komeet van Halley, hoewel Halley in retrograde richting beweegt, tegengesteld aan de planeten.

4. Wat zijn de andere kometen in de kometenfamilie van Neptunus?

Naast komeet 12P/Pons-Brooks maken ook de kometen 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf en 20D/Westphal deel uit van de kometenfamilie van Neptunus.

5. Waarom staat de komeet 12P/Pons-Brooks bekend als “De Duivelse Komeet”?

De komeet 12P/Pons-Brooks kreeg de bijnaam “De Duivelskomeet” vanwege zijn eigenaardige verschijning tijdens uitbarstingen, die lijken op de vorm van duivelshoorns.