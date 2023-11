De rol van defecten bij het versterken van materialen begrijpen

Wetenschappers zijn al lang geïntrigeerd door de impact van defecten op de eigenschappen van materialen. Hoewel defecten doorgaans als zwakheden worden gezien, heeft een recent onderzoek nieuw licht geworpen op hun potentieel om materialen daadwerkelijk sterker te maken. Door de snelheid te volgen waarmee kleine scheurtjes, bekend als dislocaties, door diamant reizen, hebben onderzoekers ontdekt dat deze defecten zich sneller kunnen voortplanten dan de snelheid van het geluid. Deze bevinding heeft aanzienlijke gevolgen voor een breed scala aan materialen, van aardbevingsbestendige constructies tot hoogwaardige vliegtuigen.

Dislocaties zijn minieme verschuivingen in de kristalstructuur van materialen. Om direct de snelheid te meten waarmee dislocaties zich verspreiden, gebruikten wetenschappers van verschillende internationale instellingen een intense laser om schokgolven in synthetische diamant te induceren. Door gebruik te maken van een röntgenvrije-elektronenlaser konden ze de resulterende vervormingen met opmerkelijke precisie volgen.

Uit de experimenten bleek dat dislocaties in diamant zich sneller voortplanten dan transversale geluidsgolven, die ontstaan ​​door weerstand in het materiaal. De volgende stap voor onderzoekers is om te bepalen of dislocaties de snelheid van longitudinale geluidsgolven, vergelijkbaar met die door de lucht, kunnen overtreffen door materialen aan nog intensere laserpulsen te onderwerpen.

De kennis die uit deze bevindingen wordt verkregen, is van onschatbare waarde voor het nauwkeurig voorspellen van het gedrag van materialen onder extreme omstandigheden. Door de bovengrens van de dislocatiemobiliteit in kristallen te begrijpen, kunnen wetenschappers effectievere modellen ontwikkelen om materiële reacties op hoge stressniveaus te anticiperen en te beheersen. Voorheen werd het bestaan ​​van sneller dan correcte defecten alleen theoretisch gepostuleerd, waardoor deze experimentele bevestiging een belangrijke doorbraak betekende.

Uiteindelijk draagt ​​dit onderzoek bij aan de vooruitgang van de materiaalwetenschap en -techniek, waardoor het ontwerp en de fabricage van veerkrachtiger en betrouwbaardere materialen voor verschillende toepassingen mogelijk worden, waaronder de infrastructuur-, transport- en ruimtevaartindustrie.

