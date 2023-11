Nieuwe ontdekkingen in het voorspellen van eiwitstructuren met AlphaFold 3

DeepMind, een toonaangevend AI-onderzoekslaboratorium, maakte bijna vijf jaar geleden furore met het debuut van AlphaFold, een AI-systeem dat in staat is eiwitstructuren in het menselijk lichaam nauwkeurig te voorspellen. Sindsdien heeft DeepMind aanzienlijke vooruitgang geboekt en in 2 een bijgewerkte versie uitgebracht met de naam AlphaFold 2020. Voortbouwend op hun baanbrekende werk heeft DeepMind nu AlphaFold 3 onthuld, dat voorspellingen kan genereren voor bijna alle moleculen in de Protein Data Bank.

De Protein Data Bank is de grootste open access database van biologische moleculen ter wereld. Met de verbeterde mogelijkheden van AlphaFold 3 maakt Isomorphic Labs, een spin-off van DeepMind die zich richt op het ontdekken van geneesmiddelen, het model al in gebruik voor het ontwerpen van therapeutische geneesmiddelen. Door verschillende moleculaire structuren te karakteriseren die een cruciale rol spelen bij de behandeling van ziekten, helpt AlphaFold 3 bij de identificatie en het ontwerp van nieuwe moleculen die mogelijk medicijnen kunnen worden.

Wat AlphaFold 3 onderscheidt is zijn vermogen om niet alleen eiwitstructuren te voorspellen, maar ook structuren van liganden, nucleïnezuren en post-translationele modificaties. Liganden zijn moleculen die zich binden aan receptoreiwitten en de cellulaire communicatie beïnvloeden, terwijl nucleïnezuren genetische informatie dragen. Bovendien zijn post-translationele modificaties chemische veranderingen die optreden nadat een eiwit is gevormd.

Dit baanbrekende AI-systeem blijkt een waardevol hulpmiddel te zijn bij het ontdekken van geneesmiddelen. Traditioneel vertrouwen farmaceutische onderzoekers op dockingmethoden om de interactie tussen eiwitten en liganden te begrijpen. Deze methoden vereisen het invoeren van een referentie-eiwitstructuur en een voorgestelde bindingspositie voor het ligand. AlphaFold 3 elimineert echter de noodzaak van een referentiestructuur of voorgestelde positie. Het kan de structuren voorspellen van eiwitten die nog niet eerder zijn gekarakteriseerd en simuleren hoe eiwitten en nucleïnezuren interageren met andere moleculen. Dit modelleringsniveau is momenteel onmogelijk met de bestaande dockingmethoden.

DeepMind erkent dat AlphaFold 3 nog steeds verbeterpunten heeft. In een whitepaper waarin de sterke en zwakke punten ervan worden uiteengezet, hebben onderzoekers opgemerkt dat het systeem tekortschiet in het voorspellen van de structuren van RNA-moleculen, die instructies bevatten voor de eiwitsynthese in het lichaam. De voortdurende inspanningen van DeepMind en Isomorphic Labs zijn er echter op gericht deze beperking aan te pakken en de mogelijkheden van het systeem verder te verbeteren.

De ontwikkeling en vooruitgang van AlphaFold 3 benadrukken het enorme potentieel van AI bij het bevorderen van het wetenschappelijk begrip van de complexe moleculaire machinerie in het menselijk lichaam. Terwijl DeepMind zijn werk voortzet, verwachten onderzoekers nog grotere prestaties op het gebied van de voorspelling van de eiwitstructuur en de ontdekking van geneesmiddelen.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Wat is AlphaFold 3?

AlphaFold 3 is een AI-systeem ontwikkeld door DeepMind dat de structuren van eiwitten, liganden, nucleïnezuren en post-translationele modificaties nauwkeurig kan voorspellen.

2. Hoe is AlphaFold 3 nuttig bij het ontdekken van geneesmiddelen?

De voorspellingen van AlphaFold 3 helpen bij de identificatie en het ontwerp van nieuwe moleculen die mogelijk medicijnen kunnen worden.

3. Wat zijn dockingmethoden?

Dockingmethoden zijn computersimulaties die door farmaceutische onderzoekers worden gebruikt om de interactie tussen eiwitten en liganden te begrijpen.

4. Waarin verschilt AlphaFold 3 van traditionele dockingmethoden?

In tegenstelling tot dockingmethoden vereist AlphaFold 3 geen referentie-eiwitstructuur of voorgestelde bindingspositie. Het kan voorheen niet-gekarakteriseerde eiwitten voorspellen en interacties met andere moleculen simuleren.

5. Wat zijn de beperkingen van AlphaFold 3?

Hoewel AlphaFold 3 uitblinkt in het voorspellen van eiwit- en ligandstructuren, schiet het tekort in het voorspellen van de structuren van RNA-moleculen.