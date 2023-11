Eiwitstructuren voorspellen: AlphaFold van DeepMind zorgt voor een revolutie in de ontdekking van geneesmiddelen

Na de baanbrekende release van AlphaFold, een AI-systeem ontwikkeld door DeepMind, in 2016, debuteerde de nieuwste versie, AlphaFold 2, in 2020. Daar stopte de innovatie van DeepMind echter niet. Vandaag heeft DeepMind de release aangekondigd van de opvolger van AlphaFold 2, die beschikt over nieuwe en verbeterde mogelijkheden die het potentieel hebben om een ​​revolutie teweeg te brengen in de ontdekking van geneesmiddelen.

De nieuwste AlphaFold-release heeft de mogelijkheid om voorspellingen te genereren voor bijna alle moleculen in de Protein Data Bank, 's werelds grootste open-access database van biologische moleculen. Isomorphic Labs, een spin-off van DeepMind die zich richt op de ontdekking van geneesmiddelen, maakt al gebruik van dit geavanceerde model om te helpen bij het ontwerpen van therapeutische geneesmiddelen. Door verschillende moleculaire structuren te karakteriseren die cruciaal zijn voor de behandeling van ziekten, wil het nieuwe AlphaFold-model de ontwikkeling van nieuwe en effectieve medicijnen versnellen.

Wat de nieuwe AlphaFold onderscheidt, is de uitgebreide reikwijdte die verder gaat dan eiwitvoorspelling. DeepMind beweert dat dit model nauwkeurig de structuren van liganden kan voorspellen. Dit zijn moleculen die zich binden aan receptoreiwitten en veranderingen in de cellulaire communicatie teweegbrengen. Bovendien kan het de structuren voorspellen van nucleïnezuren, die vitale genetische informatie bevatten, en post-translationele modificaties, waarbij chemische veranderingen betrokken zijn die plaatsvinden na de creatie van eiwitten.

Het voorspellen van eiwit-ligandstructuren is van cruciaal belang bij de ontdekking van geneesmiddelen, omdat het wetenschappers in staat stelt potentieel krachtige moleculen met therapeutische eigenschappen te identificeren en te ontwerpen. Traditioneel vertrouwen farmaceutische onderzoekers op dockingmethoden, waarbij wordt gesimuleerd hoe eiwitten en liganden op elkaar inwerken. Deze methoden vereisen referentie-eiwitstructuren en voorgestelde bindingsposities voor de liganden. Met de nieuwste AlphaFold is de behoefte aan een referentie-eiwitstructuur of voorgestelde positie echter geëlimineerd. Het model kan de structuren voorspellen van eiwitten die nog niet uitgebreid zijn gekarakteriseerd en hun interacties met andere moleculen simuleren. Dit niveau van modellering overtreft de mogelijkheden van de huidige dockingmethoden.

DeepMind benadrukt dat hun nieuwste model aanzienlijke vooruitgang laat zien in het voorspellen van de binding van antilichamen, een cruciaal gebied voor de ontdekking van geneesmiddelen. Het potentieel van AI om ons begrip van de ingewikkelde moleculaire machinerie in het menselijk lichaam te vergroten, wordt duidelijk aangetoond door de opmerkelijke prestaties van de nieuwe AlphaFold.

Ondanks zijn opmerkelijke mogelijkheden is de nieuwste AlphaFold niet perfect. In een gedetailleerd whitepaper erkennen onderzoekers van DeepMind en Isomorphic Labs dat het systeem beperkingen heeft bij het voorspellen van de structuren van RNA-moleculen. RNA-moleculen spelen een cruciale rol bij het doorgeven van de instructies voor eiwitsynthese in het lichaam. Het is echter duidelijk dat zowel DeepMind als Isomorphic Labs actief werken aan het aanpakken van deze beperking en het verder verfijnen van hun AI-systeem.

