Het diepste bewijs van verbleking van koraalriffen ontdekt in de Indische Oceaan

Wetenschappers hebben een baanbrekende ontdekking gedaan in de Indische Oceaan, waarmee ze het diepste bewijs van koraalrifverbleking ooit hebben blootgelegd. Dit bewijsmateriaal, gevonden op een diepte van meer dan 90 meter, is significant omdat het de ernst onthult van de schade die wordt veroorzaakt aan koraalriffen, die essentieel zijn voor de gezondheid van het oceaanecosysteem.

Een onderzoek, gepubliceerd in Nature Communications, uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Plymouth, heeft uitgewezen dat gebieden met koraalriffen die zich meer dan 90 meter onder het oppervlak van de Indische Oceaan bevinden, op grote schaal zijn verbleekt, waarbij in bepaalde regio's tot 80 procent van de riffen is aangetast. . Deze schade kan worden toegeschreven aan een stijging van de zeetemperatuur in de Indische Oceaan met 30 procent.

De verrassende bevindingen zijn in tegenspraak met de eerdere overtuiging dat diepere koralen beter bestand waren tegen de opwarming van de oceaan. Dr. Phil Hosegood, de hoofdonderzoeker van het onderzoek, uitte zijn verbazing en zei: “Riffen op vergelijkbare diepten over de hele wereld lopen waarschijnlijk gevaar door soortgelijke klimaatveranderingen.”

De onderzoekers gebruikten onderwaterrobots en door satellieten gegenereerde oceanografische gegevens tijdens hun onderzoek naar de Centrale Indische Oceaan. Tijdens een onderzoekscruise in november 2019 observeerden ze de eerste tekenen van koraalverbleking in diepere riffen met behulp van op afstand bediende onderwatervoertuigen uitgerust met camera's. Deze verbleking werd veroorzaakt door een verdieping van de thermocline, een laag waar de temperatuur snel verandert met de diepte, wat verband houdt met regionale klimaatpatronen vergelijkbaar met El Nino, die verder zijn geïntensiveerd door de klimaatcrisis.

Hoewel sommige delen van het getroffen rif tussen 2020 en 2022 tekenen van herstel vertonen, benadrukken wetenschappers de urgentie van verhoogde monitoringinspanningen in de diepe oceaan. Mesofotische koralen, waarvan werd verwacht dat ze de schade aan ondiepwaterkoralen zouden compenseren, blijken ook kwetsbaar te zijn.

Volgens gegevens van de Indiase overheid heeft de tropische Indische Oceaan de afgelopen decennia een aanzienlijke stijging van de opwarming van de oceanen gekend, met een gemiddelde stijging van de zeeoppervlaktetemperatuur (SST) van ongeveer 1 graad Celsius tussen 1951 en 2015. Deze opwarming vindt plaats met een snelheid van 0.15 graden Celsius per decennium.

Deze ontdekking benadrukt de noodzaak van onmiddellijke actie om de klimaatverandering aan te pakken en koraalriffen wereldwijd te beschermen. De monitoringinspanningen moeten worden opgevoerd om inzicht te krijgen in de omvang van de schade en om effectieve instandhoudingsstrategieën voor deze kwetsbare ecosystemen te ontwikkelen.

