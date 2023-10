Diepst bekende bewijs van verbleking van koraalriffen ontdekt in de Indische Oceaan

Een nieuwe studie uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Plymouth heeft het diepste bekende bewijs van koraalverbleking onthuld op een koraalrif dat zich bijna 300 meter onder het oppervlak van de Indische Oceaan bevindt. Koraalverbleking treedt op wanneer stressoren zoals veranderingen in temperatuur, voedingsstoffen of licht ervoor zorgen dat koralen de zoöxanthellae-algen die in hun weefsel leven, verdrijven, waardoor ze wit worden. De meest voorkomende oorzaak van koraalverbleking is de opwarming van de oceaantemperaturen als gevolg van klimaatverandering.

Vroeger werd gedacht dat mesofotische koraalecosystemen, die zich in diepere en koelere wateren bevinden, een toevluchtsoord bieden aan ondiepwaterriffen. Uit de studie bleek echter dat er sprake was van een beperkte connectiviteit tussen deze ecosystemen en ondiepe koralen, wat de noodzaak benadrukt om hun gevoeligheid voor de opwarming van de oceanen te begrijpen. De verbleking in de Centrale Indische Oceaan werd toegeschreven aan de dipool in de Indische Oceaan, die een stijging van 30% van de oceaantemperatuur veroorzaakte en 80% van de koraalriffen beschadigde op diepten waarvan wordt aangenomen dat ze bestand zijn tegen opwarming.

Dr. Philip Hosegood, co-auteur van het onderzoek, uitte zijn verbazing over de bevindingen en stelde dat men dacht dat diepere koralen veerkrachtig waren tegen de opwarming van de oceaan vanwege het koelere water waarin ze leven. Deze studie toont echter aan dat diepere riffen ook gevaar lopen door klimaatverandering.

De studie, getiteld ‘Mesofotische koraalverbleking geassocieerd met veranderingen in de diepte van de thermocline’, werd gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications. Onderzoekers van de Universiteit van Plymouth voeren al meer dan tien jaar onderzoek uit in de centrale Indische Oceaan. Tijdens hun onderzoekscruises gebruiken ze een combinatie van door satellieten gegenereerde gegevens, in situ monitoring en onderwaterrobots om informatie te verzamelen over de oceanografie en biodiversiteit van de regio.

De onderzoekers ontdekten bewijs van koraalschade tijdens een onderzoekscruise in november 2019. Op afstand bediende onderwatervoertuigen met bewakingscamera's maakten beelden van gebleekte koralen, terwijl ondiepe waterriffen geen tekenen van verbleking vertoonden. Uit verdere analyse van de tijdens de cruise verzamelde gegevens en van satellietinformatie over de oceaantemperaturen bleek dat de verbleking werd veroorzaakt door een verdieping van de thermocline, die te wijten is aan de klimaatverandering die de natuurlijke cycli van variabiliteit versterkt.

De studie benadrukt de kwetsbaarheid van mesofotische koraalecosystemen voor thermische stress en benadrukt het belang van het monitoren van de diepzeebodem. Het herstel van grote delen van het rif sinds de verbleking laat zien dat mesofotische koralen het potentieel hebben om te herstellen, maar roept ook zorgen op over de impact van toekomstige bleekgebeurtenissen op de koraalsterfte en het verlies aan biodiversiteit.

De onderzoekers concludeerden dat het vergroten van ons begrip van de gevolgen van klimaatverandering op diepwaterkoralen cruciaal is, omdat deze ecosystemen grotendeels onderbelicht blijven. De gecombineerde invloed van El Niño en de Dipool in de Indische Oceaan verergert de gevolgen in de regio, wat de noodzaak benadrukt van verder onderzoek en inspanningen voor natuurbehoud om deze kritieke habitats te beschermen.

Bronnen:

– Universiteit van Plymouth: (geen URL opgegeven)

– EcoWatch: (geen URL opgegeven)