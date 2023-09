Project 8: Een baanbrekende techniek om de neutrinomassa te meten

By

Onderzoekers van Project 8 hebben een baanbrekende techniek ontwikkeld, Cyclotron Radiation Emission Spectroscopie (CRES) genaamd, om de massa van het ongrijpbare neutrino te meten. Het eenvoudige neutrino, een subatomair deeltje dat gemakkelijk door de materie gaat, speelt een belangrijke rol in ons begrip van het universum. Om de vorming van het universum volledig te begrijpen, moeten wetenschappers de massa van het neutrino kennen, maar het meten ervan is een uitdaging gebleken.

Project 8 heeft tot doel de eerste te zijn die de massa van neutrino's meet met behulp van hun innovatieve aanpak. In plaats van te proberen het neutrino direct te detecteren, wat moeilijk is vanwege de interactie met de meeste detectoren, concentreert het team zich op bèta-verval, een natuurlijk proces dat energie uitzendt wanneer een zeldzame radioactieve vorm van waterstof vervalt in een heliumion, een elektron en een neutrino.

Door de energie te meten die vrijkomt tijdens bèta-verval en de totale massa van de betrokken waterstofisotoop te kennen, kunnen onderzoekers de ontbrekende energie berekenen, die overeenkomt met de massa en beweging van het neutrino. Met de vooruitgang in de technologie en de schaalvergroting gelooft Project 8 dat ze een realistische kans hebben om de massa van het neutrino nauwkeurig vast te pinnen.

De onderzoekers van Project 8 hebben de voor- en nadelen van hun aanpak zorgvuldig afgewogen en hebben vertrouwen in het potentiële succes ervan. Ze hebben jarenlang methoden ontwikkeld om elektronensignalen te onderscheiden van elektronische achtergrondruis, een cruciale stap in het nauwkeurig meten van het effect van het neutrino op de elektronenbeweging.

De techniek die wordt gebruikt door Project 8, CRES, vangt de microgolfstraling op die wordt uitgezonden door pasgeboren elektronen terwijl ze tijdens bèta-verval in een magnetisch veld ronddraaien. Door de ontbrekende energie in dit proces te analyseren, kunnen de onderzoekers de bovengrenzen van de massa van het neutrino bepalen.

Deze innovatieve methode is nog nooit eerder gebruikt om het bèta-verval van tritium te meten en beperkingen op te leggen aan de neutrinomassa. Talia Weiss en Christine Claessens, leden van het Project 8-team, voerden de laatste analyses uit die deze grenzen vaststelden.

De baanbrekende aanpak van Project 8 heeft het potentieel om een ​​dieper inzicht in de vroege evolutie van het universum te ontsluiten, aangezien neutrino's in deze periode een cruciale rol speelden. Verdere vooruitgang en opschaling van deze techniek zouden kunnen leiden tot een baanbrekende doorbraak bij het bepalen van de massa van het ongrijpbare neutrino.

