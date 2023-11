Nieuwe inzichten in de vooruitgang van de zoete kersenveredeling

By

De veredeling van zoete kersen heeft de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt door gebruik te maken van moleculaire markers en genoomsequencing om belangrijke eigenschappen te verbeteren door middel van marker-ondersteunde selectie (MAS). Traditionele veredelingsmethoden hebben echter met uitdagingen te maken gehad vanwege de lage efficiëntie en hoge kosten. Om deze hindernissen te overwinnen, hebben onderzoekers zich tot genoombrede associatiestudies (GWAS) met hoge resolutie gewend om de veredeling van nieuwe en verbeterde zoete kersenvariëteiten te versnellen.

In een recente publicatie getiteld ‘Genoombrede associatiestudie met hoge resolutie van een grote Tsjechische collectie zoete kers (Prunus avium L.) over rijpheid en kwaliteitskenmerken van fruit’, gebruikten onderzoekers paired-end sequencing op het Illumina NovaSeq 6000-platform. Deze aanpak resulteerde in een enorme sequentie van 4.15 Tb, die een uitgebreide genoomdekking bood en de identificatie mogelijk maakte van meer dan 1.7 miljoen hoogwaardige single nucleotide polymorphisms (SNP's) over de kersentoetredingen.

Een diepgaande analyse met behulp van hoofdcomponentenanalyse (PCA) en Bayesiaanse informatiecriteria (BIC) bracht een homogene populatie aan het licht zonder duidelijke genetische subgroepen. Er werd echter een aanzienlijke variabiliteit waargenomen in verschillende eigenschappen, vooral binnen de toetredingen tot de Verzameling van Genetische Bronnen (CGR). Verschillen in kleurkenmerken waren opmerkelijk tussen populaties, waarbij de CGR-accessies een breder kleurenspectrum vertoonden, terwijl maatkenmerken zoals vruchtgewicht groter waren in de fokmateriaal (BM)-accessies.

De GWAS die het FarmCPU-model gebruikte, identificeerde 59 SNP's die geassocieerd waren met elf eigenschappen, waaronder oogsttijdstip, vruchtkleur en vleeskleur. Een cruciale ontdekking was de identificatie van een deletie in de MYB10-regio, die een rol speelt bij de bepaling van de vruchtkleur. Bovendien werden er associaties gevonden tussen SNP-markers en de stevigheid, grootte en gewicht van het fruit, wat inzicht gaf in de genetische basis van deze belangrijke eigenschappen.

Bovendien werden haplotypeblokken geïdentificeerd die significante SNP's bevatten, wat hielp bij het in kaart brengen van kandidaatgenen die geassocieerd zijn met specifieke eigenschappen. Van de 141 geïdentificeerde kandidaatgenen hadden er 104 bekende functies, wat licht werpt op hun potentiële rol bij het bepalen van kersenfenotypes.

Deze bevindingen dragen bij aan een gedetailleerde genetische kaart van zoete kers en leggen een solide basis voor toekomstige veredelingsinspanningen. Door de genetische determinanten van belangrijke fenotypische eigenschappen te begrijpen, kunnen onderzoekers de ontwikkeling van nieuwe zoete kersenvariëteiten met verbeterde kenmerken versnellen.

Veelgestelde vragen

Vraag: Wat is merkerondersteunde selectie (MAS) bij de veredeling van zoete kersen?

A: Marker-ondersteunde selectie (MAS) is een veredelingstechniek waarbij moleculaire markers worden gebruikt om specifieke eigenschappen van interesse in zoete kersenplanten te identificeren. Door individuen met de gewenste kenmerken te selecteren, kunnen fokkers de kansen vergroten om nakomelingen met die gewenste eigenschappen te produceren.

Vraag: Hoe helpt genoombrede associatiestudie (GWAS) met hoge resolutie bij de veredeling van zoete kersen?

A: Genoombrede associatiestudie (GWAS) met hoge resolutie stelt onderzoekers in staat associaties te identificeren tussen specifieke genetische markers, bekend als single nucleotide polymorphisms (SNP's), en belangrijke eigenschappen van zoete kers. Door deze associaties aan te wijzen, kunnen veredelaars selectief individuen fokken met gewenste eigenschappen, wat leidt tot de ontwikkeling van verbeterde variëteiten.

Vraag: Wat zijn haplotypeblokken bij de veredeling van zoete kersen?

A: Haplotypeblokken zijn delen van het genoom waar een groep SNP's samen binnen een populatie wordt geërfd. Bij de veredeling van zoete kersen kunnen haplotypeblokken helpen bij het identificeren van regio's van het genoom die kandidaatgenen bevatten die verband houden met specifieke eigenschappen. Door deze blokken te bestuderen kunnen fokkers inzicht krijgen in de genetische basis van gewenste eigenschappen en gerichte veredelingsinspanningen mogelijk maken.

Vraag: Hoe kunnen de bevindingen van dit onderzoek de veredeling van zoete kersen ten goede komen?

A: De bevindingen van dit onderzoek bieden waardevolle inzichten in de genetische determinanten van belangrijke eigenschappen van zoete kers. Door de genetische basis te begrijpen van eigenschappen zoals rijpheid, kwaliteit, kleur, stevigheid en grootte van het fruit, kunnen fokkers beter geïnformeerde beslissingen nemen bij het selecteren van ouders voor kruising. Deze kennis kan uiteindelijk de ontwikkeling bespoedigen van nieuwe, verbeterde zoete kersenvariëteiten met verbeterde eigenschappen die voldoen aan de marktvraag en consumentenvoorkeuren.