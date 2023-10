De ingewikkelde dans tussen zenuw- en immuunsysteem: inzichten uit de neuro-immuun-as

Ondanks dat het verschillende entiteiten zijn, hebben het zenuwstelsel en het immuunsysteem een ​​ingewikkelde, onderling afhankelijke relatie. Deze ingewikkelde dans tussen de twee systemen, bekend als de neuro-immuun-as, speelt een cruciale rol bij het orkestreren van verschillende fysiologische processen in de hersenen, de huid en het maag-darmkanaal. De communicatie tussen cellen in deze systemen heeft wetenschappers als Isaac Chiu, een immunobioloog aan de Harvard Medical School, gefascineerd.

Chiu's onderzoek heeft zich gericht op het blootleggen van de complexe interacties tussen T-cellen, microglia en bacteriën in de context van neurodegeneratie, bacteriële huidinfecties en microbiële infecties zoals meningitis, miltvuur en colitis. Zijn bevindingen hebben licht geworpen op nieuwe mechanismen van pijn en ontsteking, en onthullen de rol van neuronen, immuuncellen en microben in deze processen.

Pijn, een fundamenteel vermogen van het lichaam om gevaar waar te nemen, is nauw verbonden met het immuunsysteem. Nociceptorneuronen, die verantwoordelijk zijn voor het mediëren van pijn, interageren met immuuncellen via bidirectionele overspraak. Immuuncellen produceren stoffen die de zenuwen rechtstreeks kunnen beïnvloeden, waardoor deze gevoeliger worden voor pijn. Op hun beurt slaan nociceptoren neuropeptiden op die immuuncellen kunnen waarnemen, waardoor hun gedrag wordt beïnvloed.

Het onderzoeksteam van Chiu heeft zich geconcentreerd op neuropeptiden zoals het calcitonine-gengerelateerd peptide (CGRP) en hun interactie met immuuncellen, met name macrofagen, neutrofielen, monocyten, T-cellen en B-cellen. Het team ontdekte dat interacties tussen deze neuropeptiden en immuuncelreceptoren de cytokineproductie, macrofaagpolarisatie, neutrofielrekrutering en T-celreacties kunnen beïnvloeden. Deze neuropeptiden spelen een krachtige regulerende rol bij de immuniteit.

In de context van microbiële infecties heeft het team van Chiu fascinerende inzichten ontdekt in hoe pijnvezels door bacteriën kunnen worden gekaapt. Bij meningitis veroorzaakt door Streptococcus pneumoniae en Streptococcus agalactiae activeren deze pathogenen bijvoorbeeld nociceptorneuronen via een porievormend toxine dat pneumolysine wordt genoemd. Deze activering resulteert in de productie van CGRP, dat op zijn beurt de productie van beschermende cytokines door macrofagen onderdrukt, waardoor de bacteriën kunnen overleven en gemakkelijker de hersenen kunnen binnendringen.

Door hun onderzoek zijn Chiu en zijn team erin geslaagd de neuro-immuun-as in diermodellen te manipuleren om het vermogen van het immuunsysteem om bacteriële infecties zoals meningitis te bestrijden te vergroten. Door zich te richten op specifieke moleculaire interacties en gebruik te maken van in vivo en in vitro benaderingen, hebben ze inzicht gekregen in de complexe wisselwerking tussen neuronen, immuuncellen en microben.

Dit onderzoek heeft belangrijke implicaties voor therapeutische strategieën. Door pijnpaden aan te pakken, zoals het blokkeren van CGRP, kan het mogelijk zijn de immuunrespons tegen infecties te versterken. Het begrip van de neuro-immuun-as opent een geheel nieuw domein van mogelijkheden voor de behandeling van verschillende ziekten en infecties.

