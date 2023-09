Een Solo Stealth-locatie en een ontspannende rivierduik: Dag 145 op de Appalachian Trail

By

Op dag 145 van de Appalachian Trail had de wandelaar een goede nachtrust en werd hij om 9 uur wakker met een fris gevoel. Nadat ze genoten hadden van een ontspannen ochtend op hun solo-stealth-locatie, begonnen ze hun wandeling met een monsterlijk energiedrankje als ontbijt. Met een lichtere bepakking en een cafeïneboost gingen ze met een goed humeur op pad.

De wandelaar moest nog een heuvel van 4 km overwinnen voordat hij 's ochtends een lang stuk bergafwaarts begon. Ze boekten vooruitgang in de richting van hun doel om alle 48 toppen van New Hampshire boven de 4,000 meter te veroveren. Op dat moment hadden ze al 19 van deze pieken bereikt.

Tijdens hun wandeling luisterde de wandelaar graag naar een audioboek en keek ernaar uit om het binnenkort uit te lezen. Ze waren van plan om “The Maine Woods” van Thoreau te beginnen terwijl ze door de bossen van Maine wandelden. Een toevallige ontmoeting met medewandelaars langs de Androscoggin-rivier leidde tot een verfrissende duik in het water. Ze brachten wat tijd door met kletsen met hun medewandelaars en keken zelfs naar een trailer op YouTube voor een film genaamd ‘Kung Fury’.

Toen de wandelaar rond 3 uur weer op pad was, kwam hij een aantal bekende gezichten tegen die hij sinds het NOC niet meer had gezien. Ze dachten na over de ruim 1,500 kilometer die ze sinds hun laatste ontmoeting hadden afgelegd. Ondanks een omweg vanwege de rivierdaling vond de wandelaar een geschikte stealth-tentplaats op een bergtop. Ze genoten van een eenvoudig diner bij het vuur, bestaande uit scherpe cheddar uit Vermont, salami en rundvleessticks, chia mio en snoep. Om hun voeding compleet te maken, namen ze ook multivitamine-gummies.

Terwijl de wandelaar zich klaarmaakte voor de nacht, keken ze uit naar een vroege start de volgende dag. Hun doel was om Speck Pond en de nabijgelegen schuilplaats te bereiken, wat hun toegang tot de laatste staat van het pad zou markeren: Maine. Het zou een reis van 21 kilometer zijn, die hen dichter bij de vervulling van hun wandelavontuur zou brengen.

Bronnen:

– Avontuurarchief – https://adventurearchives.org/

– De Trek – https://thetrek.co/