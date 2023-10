Verken de nachtelijke hemel tijdens het Dark Skies Fringe Festival in het North York Moors National Park

By

Ben jij een sterrenkijker die gefascineerd is door de wonderen van de nachtelijke hemel? Dan is het Dark Skies Fringe Festival in het North York Moors National Park het perfecte evenement voor jou. Dit festival loopt van 27 oktober tot 5 november en biedt een verscheidenheid aan activiteiten voor alle leeftijden.

Een van de hoogtepunten van het festival zijn begeleide nachtelijke mountainbiketochten en navigatiewandelingen. Of je nu een ervaren fietser bent of net begint, dit is een unieke kans om het park onder dekking van de duisternis te verkennen.

Voor gezinnen is er overdag een Dark Skies Trail door het terrein van het Danby Lodge National Park Centre. Op deze route kunt u kennismaken met de wonderen van de nachtelijke hemel terwijl u geniet van een ontspannen wandeling met uw dierbaren.

Als u op zoek bent naar een avondactiviteit, kunt u deelnemen aan een rondleiding door de nachtelijke hemel in de omgeving van Whitby Abbey. Deze historische locatie biedt de perfecte achtergrond om de sterren te observeren en meer te leren over hemellichamen.

Daarnaast organiseert de North Yorkshire Moors Railway Light Spectacular-avonden. Tijdens deze evenementen zullen de erfgoedrijtuigen worden versierd met duizenden lichten terwijl ze tussen Pickering en Levisham rijden. Deze unieke ervaring mag u niet missen.

Het Dark Skies Fringe Festival is een prachtige gelegenheid om opnieuw contact te maken met de natuur en de schoonheid van de nachtelijke hemel te waarderen. De kortere dagen en langere nachten in oktober vormen de perfecte achtergrond voor dit evenement. Mis de kans niet om enkele van de donkerste luchten ter wereld te observeren.

Bezoek de website van North York Moors National Park voor meer informatie over het festival en zijn activiteiten.

Definities:

– Dark Skies Fringe Festival: een reeks evenementen in het North York Moors National Park om sterrenkijken en het observeren van donkere luchten te promoten.

– North York Moors National Park: een nationaal park in Noord-Yorkshire, Engeland, bekend om zijn prachtige landschappen en donkere luchten.

