Een team van wetenschappers maakt een doorbraak in het begrijpen van donkere materie met behulp van donkere fotonen

Wetenschappers van de Universiteit van Adelaide hebben, samen met een internationaal team van onderzoekers, aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het ontrafelen van de mysteries van donkere materie, die maar liefst 84% van de materie-inhoud van het universum voor zijn rekening neemt. Hun focus lag op een theoretisch deeltje dat het ‘donkere foton’ wordt genoemd en dat de kloof tussen donkere materie en gewone materie kan helpen overbruggen.

Donkere materie, de ongrijpbare substantie die grotendeels onbekend blijft, is stevig gevestigd door zwaartekrachtinteracties. De exacte aard ervan blijft echter natuurkundigen over de hele wereld ontgaan. De donkere fotonhypothese, die het bestaan ​​veronderstelt van een massief deeltje dat fungeert als een portaal tussen de donkere sector en reguliere materie, heeft aan kracht gewonnen bij het begrijpen van dit enigma.

Professor Anthony Thomas, ouderling hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit van Adelaide, legt uit: “Ons werk laat zien dat de donkere fotonhypothese de voorkeur heeft boven de standaardmodelhypothese met een significantie van 6.5 sigma, wat bewijs vormt voor een deeltjesontdekking.” Deze ontdekking brengt ons een stap dichter bij het begrijpen van de aard van donkere materie.

Donkere materie is veel overvloediger aanwezig dan gewone materie, met vijf keer de hoeveelheid die in het universum aanwezig is. Natuurkundigen beschouwen het ontdekken van meer informatie over donkere materie als een van de grootste uitdagingen in hun vakgebied. Het donkere foton, een hypothetisch deeltje geassocieerd met de verborgen sector, heeft het potentieel om als krachtdrager voor donkere materie te dienen.

Om inzicht te krijgen in donkere materie analyseerde het team van wetenschappers de effecten die een donker foton zou kunnen hebben op experimentele resultaten van het diepe inelastische verstrooiingsproces. Dit proces omvat het bestuderen van botsingen van deeltjes die zijn versneld tot extreem hoge energieën. Door de bijproducten van deze botsingen te onderzoeken, kunnen onderzoekers waardevolle informatie verkrijgen over de structuur van de subatomaire wereld.

Het team maakte gebruik van het Jefferson Lab Angular Momentum (JAM) partondistributiefunctie-globale analyseframework en paste het aan om rekening te houden met de mogelijkheid van een donker foton. Uit hun bevindingen bleek dat de donkere fotonhypothese de voorkeur heeft boven de standaardmodelhypothese, wat bewijs levert voor het bestaan ​​van dit deeltje.

Dit baanbrekende onderzoek opent nieuwe mogelijkheden voor het verkennen van de complexe aard van donkere materie. Het begrijpen van donkere materie is niet alleen cruciaal voor het ontrafelen van de mysteries van het universum, maar ook voor het bevorderen van onze kennis van de fundamentele natuurkunde.

