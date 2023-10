Mysterieuze donkere materie kan interageren met normale materie via donkere fotonen, suggereert nieuwe analyse

By

Een recente analyse uitgevoerd door een internationaal team van natuurkundigen biedt een mogelijke verklaring voor bepaalde gegevens uit hoogenergetische verstrooiingsexperimenten. De onderzoekers stellen voor dat donkere fotonen, hypothetische deeltjes geassocieerd met donkere materie, verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor deze waarnemingen. Donkere materie, die ongeveer 85% van de massa van het universum uitmaakt, dankt zijn naam aan het feit dat deze geen interactie heeft met elektromagnetische straling.

Donkere fotonen maken deel uit van de donkere sector, een hypothetisch deel van het universum waar donkere materie zich bevindt. Deze deeltjes kunnen mogelijk zwak koppelen aan gewone materie door de vermenging van een ijkboson, bekend als het donkere foton. Deze koppeling zou inzicht kunnen verschaffen in de aard van donkere materie en de interacties ervan met de rest van het universum.

De analyse werd geleid door Nicholas Hunt-Smith en zijn collega's van de Universiteit van Adelaide, Australië, en gepubliceerd in de Journal of High Energy Physics. In hun onderzoek voerden de onderzoekers een mondiale kwantumchromodynamica-analyse uit van hoogenergetische verstrooiingsgegevens binnen het Jefferson Lab Angular Momentum-framework.

De resultaten geven aan dat een model waarin een donker foton is verwerkt de voorkeur heeft boven de concurrerende standaardmodelhypothese. De significantie van deze voorkeur wordt gemeten op 6.5 standaarddeviaties. De analyse concentreerde zich op experimenten met diepe inelastische verstrooiing, waarbij een hoogenergetische sonde in wisselwerking staat met een proton, resulterend in de bepaling van de verdeling van het momentum van quarks binnen het proton.

Hoewel de studie door theoretisch natuurkundige Tim Hobbs van het Argonne National Laboratory als ‘provocerend’ wordt beschouwd, benadrukt hij de noodzaak van verder onderzoek en een betere kwantificering van de onzekerheid. Andere experimenten, zoals elektron-positronexperimenten, zouden ook waardevolle inzichten kunnen opleveren in het bestaan ​​van donkere fotonen.

Deze analyse opent nieuwe mogelijkheden om donkere materie te bestuderen en licht te werpen op de mysterieuze aard ervan. Door de eigenschappen en interacties van donkere fotonen verder te onderzoeken hopen wetenschappers een beter inzicht te krijgen in de rol van donkere materie in het universum.

Bronnen:

– Bronartikel: Phys.org “Boodschapper van de donkere kant: donkere materie kan interageren met normale materie via een hypothetisch deeltje dat bekend staat als een donker foton.”

– Tijdschriftartikel: Journal of High Energy Physics “Donkere fotonen in diepe inelastische verstrooiing: +6.5σ afwijking van het standaardmodel.”