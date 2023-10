Binaire zwarte gaten zijn mogelijk stabieler dan eerder werd aangenomen

Wetenschappers hebben ontdekt dat binaire zwarte gaten mogelijk stabieler zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Deze zwarte gaten worden gevormd wanneer massieve sterren instorten tot een oneindig dichte ‘singulariteit’. Omdat ze een massa hebben die veel groter is dan die van de zon, hebben ze een sterke zwaartekracht waar zelfs licht niet aan kan ontsnappen. Vaak worden binaire zwarte gaten gevormd wanneer twee massieve sterren om elkaar heen draaien.

Terwijl deze zwarte gaten bewegen, creëren ze zwaartekrachtgolven, die het impulsmoment van het systeem wegvoeren. Dit zorgt ervoor dat de zwarte gaten in een spiraal terechtkomen, uiteindelijk botsen en één enkel, massiever zwart gat vormen. Vroeger geloofde men dat dit proces onvermijdelijk was en dat binaire zwarte gaten altijd solitaire objecten zouden worden.

Wetenschappers begrijpen nu echter dat het universum uitdijt, en deze uitdijing versnelt als gevolg van wat bekend staat als donkere energie. Deze donkere energie zorgt ervoor dat zwarte gaten zich in een steeds groter wordend weefsel van ruimte-tijd bevinden, wat de mogelijkheid vergroot dat het zou kunnen helpen binaire zwarte gaten gescheiden te houden.

Onderzoekers van de Universiteit van Southampton en de Universiteit van Cambridge hebben dit idee onderzocht met behulp van complexe wiskundige modellen. Ze ontdekten dat twee niet-roterende zwarte gaten in evenwicht zouden kunnen bestaan, waarbij de uitdijing van het heelal hun zwaartekrachtsaantrekking tegenwerkt. Dit betekent dat een paar zwarte gaten in evenwicht er vanaf een afstand uitziet als één enkel zwart gat, waardoor het moeilijk wordt om te detecteren of het om een ​​enkel object of om een ​​binair systeem gaat.

Bovendien zou de zwaartekracht tussen de binaire zwarte gaten voorkomen dat de uitdijing van het universum ze te ver uit elkaar duwt. De onderzoekers denken dat hun bevindingen van toepassing kunnen zijn op roterende zwarte gaten en zelfs op nog complexere zwarte gatensystemen met meerdere objecten.

De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift Physical Review Letters.

