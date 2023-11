Introductie van Sniffles: een revolutionaire oplossing voor aandoeningen van de bovenste luchtwegen

Volgens onderzoek uitgevoerd door Intrivo™, een digitaal gezondheidszorgbedrijf en moederbedrijf van On/Go, worden er in de VS elk jaar meer dan een miljard gevallen van verkoudheid gemeld. Schokkend genoeg zoekt slechts 10% van de patiënten behandeling, wat leidt tot een eindeloze cyclus van verkoudheid. verkoudheid en griep die een zware last leggen op gezinnen, artsen, werkgevers en de overheid. Om dit probleem aan te pakken heeft On/Go™, een toonaangevend platform voor gezondheidstechnologie, Sniffles™ gelanceerd, een innovatieve direct-to-consumer (D2C) medicatiekit voor thuiszorg, ontworpen om symptomen te verlichten die gepaard gaan met verkoudheid, griep en andere aandoeningen van de bovenste luchtwegen. . Sniffles biedt niet alleen betaalbare verlichting, maar heeft ook tot doel de verspreiding van ziekten en virussen te minimaliseren.

Sniffles is een e-commerce- en telezorgoptie die gebruikers een alomvattende oplossing biedt om beter te slapen, koorts te verminderen, congestie te verlichten, een jeukende keel te verzachten, droge en gesprongen lippen te genezen, te ontspannen en het immuunsysteem te versterken. Met deze baanbrekende medicatiekit voor thuiszorg breidt On/Go zijn inzet uit om ziekten van de bovenste luchtwegen te verminderen en biedt het een toegankelijke remedie voor de meer dan een miljard verkoudheden die elk jaar in de VS worden gemeld.

De Sniffles-kit bestaat uit zorgvuldig geselecteerde verpakkingen en materialen, ondergebracht in een handig etui met ritssluiting. Deze omvatten kartonnen dozen voor de COVID-test, een doos met meerdere symptomen en zuigtabletten, een foliezakje voor theezakjes, een HDPE-buis voor immuniteitstabletten, een LDPE-weefselzak en polypropyleencontainers voor de neusinhalator en lippenbalsem. Om de hoogste kwaliteitsnormen te garanderen, werkt On/Go bij de productie van deze componenten samen met vertrouwde partners.

Om de gebruikerservaring te verbeteren, heeft On/Go uitgebreid onderzoek en tests uitgevoerd om verpakkingen te ontwerpen die inspiratie uit EHBO-koffers combineren met de branding van Intrivo's COVID-19-testverpakkingen. Het resultaat is een visueel aantrekkelijke en herbruikbare verpakking die het optimisme, de hoop en de opgewektheid van het merk weerspiegelt. Daarnaast heeft On/Go een lettertype op maat ontworpen waarin een unieke neusvormige “L” in de merknaam is verwerkt, wat het doel van de kit, namelijk het bieden van verlichting bij aandoeningen van de bovenste luchtwegen, versterkt.

Sniffles is ontworpen met de therapietrouw en het gebruiksgemak van de patiënt in gedachten. De kit bevat een slimme deep-link QR-code die gebruikers naar een speciale app leidt, die een telezorgervaring met korting biedt om voortdurende betrokkenheid te stimuleren. Met Sniffles krijgen patiënten toegang tot 24/7 deskundige medische zorg via geïntegreerde telezorgdiensten, die handig zijn gekoppeld aan CVS MinuteClinic voor persoonlijke ondersteuning. Door het test- en medicatieproces te vereenvoudigen en gemakkelijke toegang te bieden tot professionele begeleiding, stelt Sniffles individuen in staat om vanuit het comfort van hun eigen huis de controle over hun gezondheid te nemen.

Om een ​​wijdverspreide beschikbaarheid te garanderen, kunnen Sniffles worden gekocht via verschillende snelle bezorgwinkels zoals DoorDash, Amazon en Walmart.com. Als alternatief kunnen klanten het rechtstreeks verkrijgen via de On/Go-app of de Sniffles-website. Sniffles vertegenwoordigt een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen aandoeningen van de bovenste luchtwegen en biedt snelle, efficiënte en kosteneffectieve verlichting aan personen die op zoek zijn naar een alomvattende oplossing voor hun symptomen.

FAQ

1. Hoe helpt Sniffles de symptomen van aandoeningen van de bovenste luchtwegen te verlichten?

Sniffles is een medicatiekit voor thuiszorg die een reeks essentiële medicijnen, geavanceerde apparaten en 24/7 telezorgtoegang biedt. Het biedt verlichting van symptomen zoals congestie, koorts, keelpijn, droge lippen en meer.

2. Kan ik via Sniffles een diagnose krijgen?

Ja, Sniffles biedt een uitgebreide oplossing doordat gebruikers een diagnose kunnen stellen in de On/Go-app. Deze beoordeling wordt vervolgens beoordeeld door het medische team van On/Go, dat indien nodig antivirale medicijnen kan voorschrijven.

3. Waar kan ik Sniffles kopen?

Sniffles is verkrijgbaar via snelle bezorgwinkels zoals DoorDash, Amazon en Walmart.com. Het kan ook rechtstreeks via de On/Go-app of de Sniffles-website worden gekocht.

4. Hoe werkt telezorgtoegang met Sniffles?

Sniffles biedt gemakkelijke toegang tot 24/7 telezorgdiensten voor deskundige medische zorg. Deze diensten zijn geïntegreerd met CVS MinuteClinic, waardoor gebruikers virtueel of persoonlijk kunnen overleggen met zorgprofessionals voor aanvullende ondersteuning.