Stappen ondernemen in de richting van zelfvoorzienende ruimtemissies: voedsel verbouwen in de ruimte

NASA werkt voortdurend aan de ontwikkeling van missies naar de maan en Mars, maar een uitdaging waarmee ze worden geconfronteerd is hoe ze bemanningsleden van voedsel kunnen voorzien tijdens hun lange verblijf in de ruimte. Momenteel zijn astronauten in het Internationale Ruimtestation afhankelijk van voorverpakt voedsel dat regelmatig moet worden aangevuld en mogelijk geen optimale voeding biedt. Om dit probleem aan te pakken onderzoeken onderzoekers de mogelijkheid om tijdens missies voedsel te verbouwen.

De eerste stap in dit onderzoek is het identificeren van de juiste planten om te testen. In 2015 startte NASA een project genaamd ‘Growing Beyond Earth’ in samenwerking met de Fairchild Botanical Garden in Miami. Bij dit programma zijn honderden wetenschapsklassen van middelbare en middelbare scholen in de Verenigde Staten betrokken die verschillende zaden kweken in een habitat die lijkt op de omstandigheden van het ruimtestation. De zaden die in deze klaslokalen gedijen, worden vervolgens overgebracht naar een kamer in het Kennedy Space Center van NASA voor verdere tests. Als ze goed blijven groeien in deze microzwaartekrachtomgeving, worden ze voor verdere evaluatie naar het ruimtestation gestuurd.

Naast plantenselectie heeft NASA faciliteiten getest die microzwaartekrachttuinen zouden kunnen huisvesten. Eén zo'n faciliteit is het Groentenproductiesysteem, ook wel bekend als Veggie. Het is een eenvoudige kamer met een laag vermogen die maximaal zes planten kan bevatten. De zaden worden gekweekt in kleine stoffen ‘kussens’ die de bemanningsleden verzorgen en met de hand water geven, vergelijkbaar met het onderhouden van een tuin op aarde. Deze tuinen in de ruimte helpen onderzoekers begrijpen hoe planten groeien en zich aanpassen in microzwaartekrachtomstandigheden, en welke maatregelen moeten worden genomen om hun gezondheid en productiviteit te garanderen.

Door de technologie en technieken te ontwikkelen om voedsel in de ruimte te verbouwen, wil NASA de afhankelijkheid van reguliere bevoorradingsmissies verminderen en astronauten voor langere tijd voorzien van vers, voedzaam voedsel. Dit onderzoek komt niet alleen toekomstige missies naar de maan en Mars ten goede, maar heeft ook implicaties voor de duurzame landbouw hier op aarde.

Bronnen: FYS