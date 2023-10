Nieuw onderzoek werpt licht op eiwitten van het immuunsysteem

Een recent onderzoek uitgevoerd door het Bridge Institute van het USC Michelson Center for Convergent Bioscience, in samenwerking met internationale teams uit India, Australië en Zwitserland, heeft inzichten opgeleverd in de ingewikkelde dans van de afweer van ons lichaam tegen schadelijke indringers. Het onderzoek richtte zich op bepaalde eiwitten van het immuunsysteem die een cruciale rol spelen in onze immuunrespons, met name bij ziekten zoals COVID-19, reumatoïde artritis, neurodegeneratieve ziekten en kanker.

De kern van onze immuunrespons wordt gevormd door de complementcascade, een reeks gebeurtenissen die wordt geactiveerd wanneer potentiële bedreigingen worden gedetecteerd. Dit proces genereert eiwitboodschappers, bekend als C3a en C5a, die specifieke receptoren op cellen activeren, waardoor een cascade van interne signalen wordt geïnitieerd. De precieze mechanismen van deze receptoren, vooral C5aR1, zijn echter lange tijd een mysterie gebleven.

Met behulp van de geavanceerde techniek van cryo-elektronenmicroscopie (cryo-EM) konden de onderzoekers gedetailleerde beelden van deze receptoren in actie vastleggen. Deze beelden onthulden de interacties tussen de receptoren en moleculen, evenals de veranderingen in vorm en de overdracht van signalen binnen de cel bij activering.

De bevindingen van deze studie bieden significante en uitgebreide inzichten in een cruciale receptorfamilie binnen het immuunsysteem, aldus Cornelius Gati, hoofdauteur van de studie en assistent-professor aan het USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences. Het onderzoek opent potentiële wegen voor de ontwikkeling van medicijnen die zich op deze receptoren richten bij de behandeling van verschillende ziekten.

Dit onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Cell, draagt ​​bij aan ons begrip van de complexiteit van ons immuunsysteem en legt de basis voor toekomstige studies die erop gericht zijn de kracht van de natuurlijke afweer van ons lichaam te benutten.

Bronnen:

– Origineel artikel: “Nieuw onderzoek van het Bridge Institute biedt inzichten in eiwitten van het immuunsysteem” (USC News)

