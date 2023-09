De voorouders van krokodillen werden langzaam oud

Een nieuwe studie gepubliceerd in Current Biology onthult dat oude voorouders van krokodillen, bekend als crocodylomorphs, langzamer groeiden in vergelijking met andere grote reptielen zoals dinosaurussen. De onderzoekers onderzochten de interne structuur van fossiele botten van 200 miljoen jaar oude krokodilomorfen gevonden in Zuid-Afrika en ontdekten dat hun groeisnelheid vergelijkbaar was met die van hun moderne nakomelingen. Dit daagt de bestaande overtuiging uit dat de langzame groei van levende krokodillen het resultaat is van hun sedentaire, semi-aquatische levensstijl.

De studie onderzocht ook fossielen van een nieuw ontdekte gigantische krokodilachtige voorouder die 210 miljoen jaar geleden leefde. Deze fossielen werden gevonden in het dorp Qhemegha, Zuid-Afrika. Door de kenmerken van deze oude botten te bestuderen, zoals de jaarlijkse groei en het botweefsel, stelden de onderzoekers vast dat de nieuwe soort langzamer groeide dan andere grote reptielen uit die tijd. Ze ontdekten ook dat deze langzame groeistrategie gedurende de hele evolutie van krokodillomorfen bleef bestaan, waarbij recentere soorten de groei nog verder vertraagden.

Interessant genoeg suggereren de onderzoekers dat de langzame groeistrategie een belangrijke rol speelde in de overleving van krokodillomorfen tijdens een massale uitsterving aan het einde van het Trias. Terwijl men denkt dat dinosaurussen het uitsterven hebben overleefd door snel te groeien, slaagden de langzamer groeiende krokodilomorfen erin om te overleven en te gedijen na de gebeurtenis. Dit grote verschil in groeistrategieën leidde uiteindelijk tot het uiteenlopen van krokodilachtigen en vogels, hun nauwste levende verwanten.

Deze bevindingen bieden inzicht in de evolutionaire geschiedenis van krokodilachtigen en werpen licht op de factoren die hun groeisnelheid bepaalden. Verder onderzoek op dit gebied zal bijdragen aan ons begrip van hoe verschillende soorten zich in de loop van de tijd aanpassen en evolueren.

Bron:

– “Oorsprong van langzame groei op de stamlijn van krokodillen”, gepubliceerd in Current Biology.

– Wits Universiteit

(citaat van het artikel: “De voorouders van Crocodilians werden langzaam oud”, opgehaald van https://phys.org/news/2023-09-crocodilians-ancestors-grew-slowly.html)