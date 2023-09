Nieuwe soorten supergeleiders zijn één atoom tegelijk gemaakt

Onderzoekers van de Universiteit van Zürich hebben een belangrijke doorbraak bereikt op het gebied van supergeleiding door atomen één voor één te rangschikken. Deze doorbraak heeft het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in de ontwikkeling van materialen en kwantumcomputertechnologieën vooruit te helpen.

Traditioneel maakt de natuurlijke topologie van atomen het een uitdaging om nieuwe fysieke effecten te creëren. De wetenschappers van de Universiteit van Zürich hebben echter met succes supergeleiders ontworpen door atomen individueel te rangschikken, wat heeft geleid tot het ontstaan ​​van nieuwe toestanden van materie.

De toekomst van elektronica hangt af van de ontdekking van unieke materialen, en deze doorbraak biedt veelbelovend potentieel voor innovatie. Door de beperkingen van natuurlijk voorkomende materialen te overwinnen, hebben de onderzoekers de weg vrijgemaakt voor nieuwe toestanden van materie in toekomstige elektronica- en computertechnologieën.

De ontdekking van nieuwe materialen is cruciaal voor de ontwikkeling van toekomstige computers. Deze doorbraak zou aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het ontwerp en de functionaliteit van computers. Van klassieke elektronica tot neuromorfe computers en kwantumcomputers: de zoektocht naar nieuwe fysieke effecten is een drijvende kracht achter deze vooruitgang.

In hun studie, gepubliceerd in Nature Physics, presenteerden de onderzoekers van de Universiteit van Zürich, in samenwerking met natuurkundigen van het Max Planck Instituut voor Microstructuurfysica in Duitsland, een nieuwe benadering van supergeleiding. Ze creëerden de benodigde materialen atoom voor atoom.

Supergeleiders zijn bijzonder intrigerend vanwege hun nul elektrische weerstand bij lage temperaturen. Ze worden in veel kwantumcomputers gebruikt vanwege hun uitzonderlijke interacties met magnetische velden. Er is echter slechts een klein aantal supergeleidende toestanden overtuigend aangetoond in materialen. Met deze doorbraak konden de onderzoekers twee nieuwe soorten supergeleiding creëren.

Deze doorbraak bevestigt niet alleen de theoretische voorspellingen van natuurkundigen, maar opent ook mogelijkheden voor het verkennen van nieuwe toestanden van materie en hun toepassingen in toekomstige kwantumcomputers.

Referentie: “Tweedimensionale Shiba-roosters als mogelijk platform voor kristallijne topologische supergeleiding” door Martina O. Soldini, Felix Küster, Glenn Wagner, Souvik Das, Amal Aldarawsheh, Ronny Thomale, Samir Lounis, Stuart SP Parkin, Paolo Sessi en Titus Neupert , Natuurfysica, 10 juli 2023.

Bronnen:

– Nature Physics: een collegiaal getoetst wetenschappelijk tijdschrift over natuurkunde, uitgegeven door Nature Research. Het bevat artikelen, brieven, recensies, hoogtepunten van onderzoek, nieuws en opvattingen, commentaren, boekrecensies en correspondentie.