NASA's Dawn Mission ontdekt complexe organische stoffen op Ceres

NASA's Dawn-missie heeft een opwindende ontdekking gedaan op Ceres, het grootste object in de asteroïdengordel. Op deze dwergplaneet zijn complexe organische moleculen gevonden, wat vragen oproept over hun oorsprong en wat dit betekent voor de potentiële bewoonbaarheid van Ceres.

De oorsprong van deze complexe organische stoffen is nog steeds een onderwerp van discussie. Sommigen geloven dat ze bij Ceres zijn afgeleverd door een komeet of een ander organisch botslichaam, terwijl anderen suggereren dat ze zich mogelijk op de dwergplaneet zelf hebben gevormd in de aanwezigheid van zout water. Ongeacht hun oorsprong zijn deze moleculen getroffen door de talrijke inslagen die het oppervlak van Ceres hebben beschadigd.

Nieuw onderzoek gepresenteerd op de GSA Connects 2023-bijeenkomst van de Geological Society of America heeft licht geworpen op hoe deze effecten de organische stoffen van Ceres hebben beïnvloed en wat dit betekent voor het bepalen van hun oorsprong en het beoordelen van de bewoonbaarheid van de dwergplaneet.

Het onderzoek, geleid door planeetwetenschapper Terik Daly van het Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, toont aan dat de organische stoffen wijdverspreider zijn dan eerder werd gedacht en veerkrachtig lijken te zijn tegen schokken met Ceres-achtige omstandigheden. Dit suggereert dat de aanwezigheid van organische stoffen op Ceres wellicht vaker voorkomt en de gewelddadige geschiedenis van de dwergplaneet heeft overleefd.

Om de effecten van de impact op de organische stoffen van Ceres beter te begrijpen, voerde het onderzoeksteam een ​​reeks experimenten uit op de NASA Ames Vertical Gun Range. Deze experimenten repliceerden de impactomstandigheden die typerend zijn voor Ceres, waardoor directe vergelijkingen mogelijk waren met de gegevens verzameld door het Dawn-ruimtevaartuig.

Daarnaast gebruikte het team een ​​nieuwe data-analysetechniek die gegevens van de Dawn-camera en beeldspectrometer combineerde. Hierdoor konden ze de organische stoffen gedetailleerder bestuderen en inzicht krijgen in hun oorsprong.

Over het geheel genomen draagt ​​dit onderzoek bij aan ons begrip van de aanwezigheid van complexe organische stoffen op Ceres en hun veerkracht bij impact. Verdere verkenning van deze dwergplaneet is gepland voor de toekomst, in de hoop meer aanwijzingen te vinden over de bewoonbaarheid ervan en het potentieel voor leven buiten de aarde.

