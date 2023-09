Studie identificeert potentieel moleculair verband tussen COVID-19 en cognitieve symptomen

By

Een studie gepubliceerd in PNAS Nexus heeft een potentieel moleculair verband onthuld tussen COVID-19 en cognitieve symptomen, zoals ‘hersenmist’, ervaren door geïnfecteerde personen.

Er is waargenomen dat een COVID-19-infectie de ziekte van Alzheimer kan verergeren bij patiënten die de aandoening al hebben. Bovendien kunnen personen die COVID-19 hebben opgelopen een verhoogd risico hebben om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen vergeleken met degenen die niet besmet zijn.

Onder leiding van Cristina Di Primio en haar collega's onderzochten de onderzoekers de impact van SARS-CoV-2-infectie op de ontwikkeling van biochemische veranderingen die verband houden met de ziekte van Alzheimer. Ze voerden experimenten uit met menselijke neuroblastoomcelculturen en muizen.

Uit de bevindingen van het onderzoek bleek dat wanneer het SARS-CoV-2-virus neuronale cellen of de hersenen van muizen infecteert, het een interactie aangaat met een microtubuli-geassocieerd eiwit genaamd Tau. Bij mensen met de ziekte van Alzheimer is het bekend dat Tau in neuronen verstrikt raakt en samenklontert. Het virus veroorzaakt hyperfosforylering van Tau op specifieke bindingsplaatsen, vergelijkbaar met het gedrag van het eiwit bij Alzheimerpatiënten.

De hyperfosforylering van Tau vergroot de kans op aggregaatvorming. Bovendien observeerden de onderzoekers een significante toename van onoplosbaar Tau in geïnfecteerde cellen, wat wijst op pathologische veranderingen in het eiwit.

Het blijft onduidelijk of deze veranderingen een direct gevolg zijn van het virus of deel uitmaken van een cellulaire verdedigingsreactie om virale replicatie te voorkomen. Verder onderzoek is nodig om de implicaties van deze bevindingen volledig te begrijpen.

De ontdekking van dit potentiële moleculaire verband tussen COVID-19 en cognitieve symptomen benadrukt de ingewikkelde relatie tussen het virus en de neurologische gezondheid. Het opent mogelijkheden voor toekomstig onderzoek om strategieën te onderzoeken voor het voorkomen of behandelen van cognitieve stoornissen bij COVID-19-patiënten.

Bronnen:

Cristina Di Primio et al., Ernstige acute respiratoire syndroom-coronavirus 2-infectie leidt tot Tau-pathologische signatuur in neuronen, PNAS Nexus (2023).