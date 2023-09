De opkomst van “Najmonauten”: Arabische ontdekkingsreizigers die hun stempel drukken in de ruimte

De Arabische wereld krijgt steeds meer erkenning in de mondiale ruimtewedloop, waarbij astronauten als Sultan Al Neyadi uit de VAE en Rayyanah Barnawi uit Saoedi-Arabië geschiedenis schrijven. Geïnspireerd door de Russische kosmonauten en de Chinese taikonauten, is er een groeiend momentum om deze Arabische ruimteverkenners te identificeren als ‘najmonauten’.

De term ‘najmonaut’ werd bedacht door ruimtedeskundige Lisa La Bonte en Emirati-wetenschapper Dr. Mejd Alsari. Het combineert het Arabische woord ‘najm’ dat ster betekent en het Griekse woord ‘naut’ dat zeeman betekent. In 2020 lanceerden La Bonte en Alsari een website gewijd aan het promoten van Arabische ruimtemissies en het bieden van een specifieke identiteit aan ruimteverkenners uit de regio.

Hoewel de term ‘najmonaut’ door geen enkele ruimtevaartorganisatie officieel is overgenomen, wint deze aan populariteit in de media. The Guardian, een Britse krant, gebruikte de term in een interview met Dr. Al Neyadi, waarmee hij de toenemende erkenning ervan aangaf.

Astronauten worden gewoonlijk degenen genoemd die naar de ruimte vliegen. De term ‘astro’ betekent ‘ster’ en wordt verondersteld geïnspireerd te zijn door de term ‘aeronaut’ die in de 18e eeuw voor ballonvaarders werd gebruikt. Ruimteverkenners uit de Emiraten en Saoedi-Arabië worden door hun respectievelijke ruimteagentschappen astronauten genoemd. Op dezelfde manier gebruiken de VS, Canada, Europa en Japan de term ‘astronaut’ ook voor hun ruimtereizigers.

Rusland noemt zijn astronauten kosmonauten, terwijl China ze taikonauten noemt. Het voorvoegsel ‘taikong’ betekent in het Chinees ruimte. India ontpopt zich ook als een sterke speler op het gebied van ruimteverkenning, met plannen om de komende jaren zijn eerste astronauten, mogelijk bekend als vyomanauten, te sturen.

De prestaties van Arabische ontdekkingsreizigers als Al Neyadi en Barnawi benadrukken de toenemende bekendheid van de Arabische wereld op het gebied van ruimteverkenning. Naarmate meer Arabische landen van plan zijn hun burgers de ruimte in te sturen, kan de term ‘najmonauten’ breder geaccepteerd worden, waarmee de culturele en technologische bijdragen van Arabische avonturiers in de ruimte worden erkend.

Definities:

– “Najmonaut”: bedachte term om Arabische ruimteverkenners te identificeren. Combineert het Arabische woord “najm” (ster) en het Griekse woord “naut” (zeeman).

– “Astronaut”: term die gewoonlijk wordt gebruikt om degenen te beschrijven die naar de ruimte reizen. Afgeleid van het voorvoegsel ‘astro’ dat ster betekent.

– “Kosmonaut”: term die in Rusland wordt gebruikt om naar astronauten te verwijzen.

– “Taikonaut”: term die in China wordt gebruikt om naar astronauten te verwijzen. Afgeleid van het voorvoegsel ‘taikong’ dat ruimte betekent.

– “Vyomanaut”: term die naar verluidt in India wordt gebruikt om naar astronauten te verwijzen, hoewel het publieke gebruik ervan onduidelijk is.

