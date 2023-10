Neptunus verkennen: nieuw voorstel voor een missie naar de buitenste planeet

Planetaire wetenschappers zijn al lang gefascineerd door Neptunus, de buitenste planeet in ons zonnestelsel, maar vanwege de extreme afstand is het een aanzienlijke uitdaging gebleken om een ​​ruimtevaartuig in een baan om de aarde te sturen of op Neptunus te landen. Een groep onderzoekers heeft echter een radicaal nieuw idee naar voren gebracht voor een toekomstige missie naar Neptunus, waarbij gebruik wordt gemaakt van de dunne atmosfeer van Triton, de grootste maan van Neptunus.

In een recent artikel benadrukten de onderzoekers de succesvolle voltooiing van NASA's Low-Earth Orbit Flight Test of an Opblaasbare Decelerator (LOFTID) in 2022. Ze stelden voor een LOFTID-achtig apparaat, een aeroshell genaamd, te gebruiken om een ​​ruimtevaartuig te vertragen terwijl het nadert. Triton. Ondanks dat de atmosfeer van Triton minder dan 1/70,000 van de luchtdruk van de atmosfeer van de aarde heeft, ontdekten de onderzoekers dat deze nog steeds voldoende vertraging kon opleveren om het ruimtevaartuig in staat te stellen een gevangen baan rond Neptunus te bereiken.

Om dit te bereiken zou de orbiter moeten afdalen tot wel 6 kilometer boven het oppervlak van Triton. In tegenstelling tot andere missie-ideeën verkleint Tritons gebrek aan significante bergketens het risico op een catastrofale botsing. De onderzoekers schatten dat met behulp van de aeroshell-techniek een missie naar Neptunus in slechts 10 jaar zou kunnen worden voltooid, aanzienlijk korter dan de huidige missieconcepten.

Bovendien zou deze voorgestelde missie de mogelijkheid bieden om Triton te bestuderen, dat wordt beschouwd als een van de meest bijzondere objecten in het zonnestelsel. Het gaat vermoedelijk om een ​​gevangen object uit de Kuipergordel. Een close-up van Triton vanaf slechts een paar kilometer boven het oppervlak zou waardevolle wetenschappelijke inzichten opleveren.

Hoewel een terugkeermissie naar Neptunus vanwege de enorme afstand talloze uitdagingen met zich meebrengt, biedt dit innovatieve voorstel een veelbelovende oplossing. Door gebruik te maken van de atmosfeer van Triton konden wetenschappers enkele van de obstakels overwinnen die betrokken zijn bij het bereiken en draaien van de raadselachtige planeet. Verder onderzoek en technologische vooruitgang zullen nodig zijn om dit voorstel werkelijkheid te laten worden.

Definities:

1. LOFTID – Low-Earth Orbit Flight Test of an Opblaasbare Decelerator, een NASA-programma ontworpen om een ​​opblaasbaar schild te ontwikkelen om ruimtevaartuigen te beschermen tijdens atmosferische afdaling.

2. Aeroshell – Een beschermend omhulsel of schild dat wordt gebruikt bij het binnendringen van de atmosfeer om de snelheid van een ruimtevaartuig te verminderen en het tegen extreme hitte te beschermen.

3. Kuipergordel – Een gebied van het zonnestelsel voorbij Neptunus, dat talrijke kleine ijslichamen bevat en wordt beschouwd als een overblijfsel van het vroege zonnestelsel.

Bron: het bronartikel bevat geen specifieke URL.