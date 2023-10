Nieuwe hulpmiddelen voor astronauten: onderzoek naar uitdagingen en innovaties op het gebied van ruimtewandelingen

Twee gedurfde kosmonauten begonnen op woensdag 25 oktober aan een ruimtewandeling buiten het Internationale Ruimtestation (ISS) en stuitten op een fascinerend koelvloeistoflek dat eerder deze maand was waargenomen. Oleg Kononenko en Nikolai Chub, beiden van de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos, begonnen gretig aan hun extravehiculaire activiteit (EVA) met een missie om het koelvloeistoflek uit de radiator te documenteren en te isoleren.

Tijdens de ruimtewandeling observeerde Kononenko nauwlettend de opeenhoping van ammoniak, die een groeiende ‘klodder’ of ‘druppeltje’ had gevormd. Dit unieke uitzicht leidde tot de besmetting van een van zijn touwen, die in een tas moest worden vastgezet en buiten het ruimtestation moest worden achtergelaten. De kosmonauten, voorbereid op elke mogelijke ontmoeting met het giftige koelmiddel, maakten hun ruimtepakken en gereedschap ijverig schoon om ervoor te zorgen dat geen spoor van de ammoniak terug zou komen in het ruimtestation.

Terwijl hij de radiator documenteerde, ontdekte Kononenko een verbazingwekkende aanblik: talloze uniforme gaten in het oppervlak van de panelen. Geïntrigeerd nam hij via de radio contact op met de vluchtleiders van de Moskouse Mission Control en beschreef ze als “zeer gelijkmatige randen, alsof er doorheen was geboord.” De chaotische verdeling van deze gaten draagt ​​bij aan het mysterie rond dit incident.

Aangenomen wordt dat de resterende ammoniak die lekte toen de kleppen werden gesloten, heeft bijgedragen aan de vorming van de ‘klodder’. Russische ingenieurs zullen de door de kosmonauten verzamelde gegevens zorgvuldig analyseren om de oorzaak van het lek te achterhalen en oplossingen te ontwikkelen voor toekomstig radiatoronderhoud.

Bovendien installeerden Kononenko en Chub tijdens deze ruimtewandeling met succes een synthetisch radarcommunicatiesysteem op de multifunctionele laboratoriummodule van Nauka. Dit nieuwe systeem zal een cruciale rol spelen bij het monitoren van het milieu op aarde. Ze brachten ook een kleine kubusvormige nanosatelliet uit, ontworpen om zonnezeiltechnologie te testen. Hoewel de zonnevleugels zich niet uitstrekten zoals gepland, testte de missie met succes het plaatsingsmechanisme.

Deze opwindende ruimtewandeling van 7 uur en 41 minuten werd afgesloten met het sluiten van het luik naar de luchtsluis van de Poisk-module. In totaal markeerde het Chub's eerste ruimtewandeling en Kononenko's indrukwekkende zesde, waardoor zijn cumulatieve ruimtewandelingtijd op een indrukwekkende 41 uur en 43 minuten kwam.

FAQ:

Vraag: Wat was het doel van de ruimtewandeling?

A: Het doel van de ruimtewandeling was het documenteren en isoleren van een koelvloeistoflek uit een externe radiator van het ISS.

Vraag: Wat hebben de kosmonauten waargenomen tijdens de ruimtewandeling?

A: Ze observeerden een groeiende “klodder” of “druppel” koelvloeistof, evenals talrijke uniforme gaten op het oppervlak van de radiator.

Vraag: Hoe worden de verzamelde gegevens gebruikt?

A: Russische ingenieurs zullen de gegevens analyseren om de oorzaak van het lek vast te stellen en oplossingen te ontwikkelen voor toekomstig radiatoronderhoud.

Vraag: Welke andere taken werden er tijdens de ruimtewandeling uitgevoerd?

A: De kosmonauten installeerden een synthetisch radarcommunicatiesysteem en brachten een nanosatelliet uit om zonnezeiltechnologie te testen.

Vraag: Hoe lang duurde de ruimtewandeling?

A: De ruimtewandeling duurde 7 uur en 41 minuten.

Bronnen: NASA TV, Russische Federale Ruimtevaartorganisatie (Roscosmos)