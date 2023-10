De oudste en meest verre snelle radio-uitbarsting gedetecteerd, waardoor de grenzen van ons begrip van het universum worden verlegd

In een baanbrekende ontdekking hebben wetenschappers van Macquarie University en Swinburne University of Technology de oudste en verste snelle radioflits (FRB) geïdentificeerd die ooit is gedetecteerd. De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Science, toont aan dat FRB's een manier bieden om intergalactische materie te bestuderen en onze kennis van het universum uit te breiden.

De radiouitbarsting, aangeduid als FRB 20220610A, werd op 10 juni 2022 vastgelegd door de ASKAP-radiotelescoop. De uitbarsting was het gevolg van een kosmische gebeurtenis waarbij in minder dan een seconde een ongelooflijke hoeveelheid energie vrijkwam, gelijk aan de totale uitstoot van de zon. ruim 30 jaar.

Door gebruik te maken van de reeks schotels van ASKAP konden de onderzoekers de precieze locatie van de radioflits bepalen. Vervolgens gebruikten ze de ESO Very Large Telescope (VLT) in Chili om naar het bronstelsel te zoeken, dat ouder bleek te zijn en verder weg stond dan enig ander eerder ontdekt FRB.

Deze ontdekking ondersteunt bestaande theorieën over de oorsprong van FRB’s, aangezien de uitbarsting afkomstig is van een verzameling samensmeltende sterrenstelsels. Het benadrukt ook de beperkingen van de huidige telescooptechnologie, aangezien we FRB’s pas binnen ongeveer acht miljard jaar in het verleden kunnen waarnemen en lokaliseren.

De studie bevestigt ook de Macquart-relatie, aanvankelijk voorgesteld door de Australische astronoom Jean-Pierre 'J-P' Macquart, die suggereert dat hoe verder weg een snelle radio-uitbarsting zich bevindt, hoe diffuser gas er tussen sterrenstelsels vrijkomt. Deze relatie geldt zelfs voor FRB’s buiten de helft van het bekende heelal.

Tot nu toe zijn ongeveer 50 FRB's nauwkeurig gelokaliseerd, waarvan bijna de helft is geïdentificeerd met behulp van ASKAP. De onderzoekers geloven dat er potentieel is om nog duizenden van deze kosmische verschijnselen te ontdekken, ook die op verder weg gelegen locaties.

Hoewel de exacte oorzaak van FRB’s onbekend blijft, benadrukt dit onderzoek dat deze uitbarstingen veel voorkomende gebeurtenissen in de kosmos zijn. Ze bieden waardevolle informatie voor het detecteren van materie tussen sterrenstelsels en het bevorderen van ons begrip van de structuur van het heelal.

ASKAP is momenteel de toonaangevende radiotelescoop voor het detecteren en lokaliseren van FRB's. De toekomstige internationale SKA-telescopen, die momenteel in West-Australië en Zuid-Afrika worden gebouwd, zullen naar verwachting de capaciteiten van ASKAP overtreffen, waardoor astronomen zelfs nog oudere en verder weg gelegen FRB's kunnen identificeren.

Over het geheel genomen verlegt deze baanbrekende ontdekking de grenzen van ons begrip van het heelal en bevestigt opnieuw het belang van snelle radio-uitbarstingen bij het ontrafelen van de mysteries van de kosmos.

Bronnen: Science, Macquarie University, ESO/M. Kornmesser