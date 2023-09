Grootte en vorm van koraalkolonies bepalen de mariene complexiteit en gezondheid

Een recent onderzoek uitgevoerd door afgestudeerde studente Sofia Ferreira van de Universiteit van Hawaï in Hilo, in samenwerking met mariene wetenschappers, benadrukt het belang van de grootte en vorm van koraalkolonies bij het bepalen van de complexiteit en gezondheid van mariene ecosystemen. De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Nature, concentreerde zich op het voorspellen hoe koraalriffen in Guam de complexiteit van de habitat beïnvloeden.

Koralen zijn de architecten van de natuur en ontwerpen diverse habitats en toevluchtsoorden voor mariene soorten. Het team van Ferreira gebruikte hightech onderwatercamera's en 3D-fotogrammetrietechnieken om 208 koraalriffen rond Guam in kaart te brengen. Ze beoordeelden individueel meer dan 12,000 koralen en legden hun grootte en groeivorm vast.

Uit de studie bleek dat elke kromming en hoek van een koraalkolonie een cruciale rol speelt bij het in stand houden van een breed scala aan mariene soorten. De onderzoekers concludeerden dat de grootte en morfologie van koraalkolonies sterke voorspellers zijn van de habitatcomplexiteit in de riffen van Guam en moeten worden opgenomen in monitoringprogramma's voor koraalriffen.

Koraalriffen worden geconfronteerd met toenemende bedreigingen door zowel lokale als mondiale stressfactoren. Het begrijpen van de innerlijke werking van deze ecosystemen is cruciaal voor het behoud ervan. Ferreira hoopt dat hun bevindingen hoop bieden en inzichten bieden voor toekomstig onderzoek naar de impact van fluctuerende rifhabitats op rifgerelateerde organismen onder klimaatverandering.

Deze studie draagt ​​bij aan ons begrip van de ingewikkelde relatie tussen de kenmerken van koraalkolonies en de complexiteit van het mariene ecosysteem. Door inzicht te krijgen in hoe koraalkolonies hun omringende habitat vormgeven, kunnen onderzoekers effectievere natuurbeschermingsstrategieën ontwikkelen om deze vitale ecosystemen te beschermen.

