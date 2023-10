Alle vier RS-25-motoren geïnstalleerd op NASA's Artemis 2 Core Stage

NASA's Artemis-programma, dat tot doel heeft astronauten terug naar de maan te sturen, bereikte een belangrijke mijlpaal met de installatie van alle vier de RS-25-motoren op Core Stage-2 voor gebruik in de Artemis 2-missie. De motoren werden met succes aan het voortstuwings- en luchtvaartelektronicasysteem bevestigd, wat een grote stap voorwaarts in het programma betekende. De kerntrap, op 212 meter hoogte, beschikt over twee grote tanks voor vloeibare stuwstof en de vier RS-25-motoren.

Het installatieproces begon begin september en de laatste motor werd op 20 september geïnstalleerd. NASA heeft verklaard dat het beveiligen en uitrusten van alle vier de motoren op het podium een ​​tijdrovend proces is, waarbij verschillende componenten moeten worden bevestigd en tests en controles moeten worden uitgevoerd om te garanderen dat de motoren goed werken. prestatie.

Hoewel er vooruitgang is geboekt met Core Stage-2, heeft een lasprobleem bij de Michoud Assembly Facility de werkzaamheden aan Core Stage-3 tijdelijk vertraagd, wat cruciaal is voor de Artemis 3-missie. NASA is echter optimistisch dat er een oplossing zal worden gevonden. Core Stage-2 zal naar verwachting later dit jaar worden voltooid, terwijl Core Stage-3 eind 2024 of begin 2025 zal worden voltooid.

Naast de motorinstallaties hebben de vernieuwde RS-25-motoren hun eerste certificeringstest ondergaan. De motoren werden gedurende 550 seconden getest, waarbij de vereiste duur met 50 seconden werd overschreden. Deze test is de eerste van twaalf geplande tests tot en met 12 en heeft tot doel de effectiviteit van nieuwe motoronderdelen te beoordelen.

Ondanks de vooruitgang heeft NASA's Artemis-programma kritiek gekregen vanwege de duurzaamheid en hoge kosten. De volledig vervangbare SLS Moon-raket, die in het programma wordt gebruikt, wordt door de inspecteur-generaal als onbetaalbaar beschouwd. NASA blijft zich echter inzetten voor het programma en werkt aan het aanpakken van de financiële uitdagingen.

