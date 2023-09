Menselijke cellen volgen een patroon van grootte en aantal

In een recente studie gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences hebben onderzoekers van McGill University een fascinerend patroon in menselijke cellen ontdekt dat een consistente wiskundige symmetrie lijkt te volgen over het hele organisme. De studie onthult een omgekeerde relatie tussen celgrootte en aantal, wat duidt op een wisselwerking tussen deze variabelen.

Celgrootte en -aantal spelen een cruciale rol in de groei en functie van het menselijk lichaam. Tot nu toe heeft echter geen alomvattend onderzoek de relatie tussen deze factoren in het hele menselijke organisme onderzocht. Om deze leemte op te vullen, heeft het onderzoeksteam gegevens verzameld uit meer dan 1,500 gepubliceerde bronnen om een ​​gedetailleerde dataset van celgrootte en telling van de belangrijkste celtypen te creëren.

De bevindingen van het onderzoek laten zien dat naarmate de celgrootte toeneemt, het aantal cellen afneemt, en omgekeerd. Dit betekent dat cellen binnen een bepaalde grootteklasse in gelijke mate bijdragen aan de totale cellulaire biomassa van het lichaam. De relatie tussen celgrootte en aantal geldt voor verschillende celtypen en grootteklassen, wat wijst op een consistent patroon van homeostase.

De onderzoekers schatten dat een man ongeveer 36 biljoen cellen in zijn lichaam heeft, terwijl vrouwen ongeveer 28 biljoen cellen hebben, en een tienjarig kind ongeveer 17 biljoen cellen. De verdeling van de celbiomassa wordt gedomineerd door spier- en vetcellen, terwijl rode bloedcellen, bloedplaatjes en witte bloedcellen een aanzienlijke invloed hebben op het aantal cellen.

Interessant is dat elk celtype een karakteristiek groottebereik behoudt dat gedurende de gehele ontwikkeling van een individu uniform blijft. Dit patroon is consistent bij alle zoogdiersoorten, wat een fundamenteel principe van de celbiologie suggereert.

Over het geheel genomen werpt dit onderzoek licht op de ingewikkelde relatie tussen celgrootte en aantal in het menselijk lichaam. De bevindingen bieden waardevolle inzichten in de ontwikkeling en het functioneren van cellen, waardoor nieuwe wegen worden geopend voor verder onderzoek op het gebied van de biologie.

