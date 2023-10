Een enorme komeet nadert de aarde: 12P/Pons-Brooks

Een kolossale komeet, drie keer groter dan de Mount Everest, is op weg naar de aarde. Dit enorme hemellichaam staat bekend als 12P/Pons-Brooks en heeft een geschatte diameter van 18.6 kilometer. De kern van de komeet bevat cryomagma, een mengsel van ijs, stof en gas. Onlangs explodeerde de komeet voor de tweede keer in vier maanden en kreeg zijn kenmerkende ‘gehoornde’ kenmerken terug.

De explosie vindt plaats wanneer zonnestraling het binnenste van de komeet raakt, waardoor de druk toeneemt en een explosie ontstaat. De koude inhoud van de komeet wordt vervolgens via spleten in de kern de ruimte in geslingerd, waardoor het hoornachtige uiterlijk ontstaat. Richard Miles van de British Astronomical Association (BAA) speculeert dat de bijzondere vorm van de cryovulkanische ventilatieopeningen, gecombineerd met blokkades, leidt tot de uitdrijving van materiaal in een uniek stromingspatroon.

Interessant genoeg is 12P een van de weinige kometen waarvan bekend is dat ze actieve ijsvulkanen bezitten. De BAA heeft de komeet nauwlettend in de gaten gehouden en heeft op 5 oktober de tweede explosie gedetecteerd. De toegenomen helderheid die tijdens deze explosie werd waargenomen, was te wijten aan extra licht dat weerkaatste door de uitgezette coma, de gas- en stofwolk rond de kern. Beelden van de explosie werden gemaakt met behulp van de 2.0 m Faulkes Telescope North op het Hawaiiaanse eiland Maui door Jose Manuel Pérez Redondo.

Ondanks zijn huidige traject richting de aarde wordt de dichtste nadering van 12P/Pons-Brooks pas op 21 april 2024 verwacht. Als het met het blote oog zichtbaar is, zal het een gedenkwaardige gebeurtenis zijn voor astronomen. Het zal echter ruim een ​​eeuw duren voordat de komeet terugkeert naar onze omgeving, met de volgende voorspelde terugkeer in 2095. Gelukkig bevindt hij zich op een veilige afstand van 232 miljoen km van de aarde.

Deze komeet is al geruime tijd bekend bij wetenschappers. Het werd voor het eerst ontdekt door Jean-Louis Pons op 12 juli 1812 en later onafhankelijk herontdekt door William Robert Brooks in 1883. Daarom wordt het 12P/Pons-Brooks genoemd. De uitbarsting in juli was de eerste in 69 jaar voor 12P, waarbij de coma zich 7,000 keer breder uitbreidde dan de kern.

De omvang van de coma tijdens de recente explosie blijft onzeker, maar de BBA meldt dat deze twee keer zo intens was als de vorige in de zomer. Terwijl wetenschappers deze enorme komeet blijven bestuderen, presenteert zijn reis naar de aarde een fascinerende hemelse gebeurtenis waar astronomen reikhalzend naar uitkijken.

Definities:

– Cryomagma: een mengsel van ijs, stof en gas dat in kometen wordt aangetroffen.

– Kern: De vaste kern van een komeet.

– Coma: De gas- en stofwolk rond de kern van een komeet.

Bronnen:

– De Britse Astronomische Vereniging (BAA)

– WordsSideKick.com