- Zullen komeet 2/P Encke en de Taurid-meteoren dit jaar waarnemers 'bedriegen' of 'behandelen'?

Oktober en november zijn geweldige maanden om meteoor te observeren, en 2023 is daarop geen uitzondering. Dit jaar is er een speciale reden om waakzaam te zijn, aangezien komeet 2P Encke, de bron van de Taurid-vuurballen van november, op 22 oktober het perihelium bereikt. Helaas is de verschijning van de komeet dit jaar niet gunstig voor Earthbound-waarnemers. Hij zal laag aan de ochtendhemel staan, slechts vier graden verwijderd van de zon, wanneer hij het perihelium aan de andere kant van zijn baan bereikt.

Komeet 2P Encke heeft een omlooptijd van 3.3 jaar en maakt deel uit van een grotere zwerm die bekend staat als het Encke- (of Taurid-)complex. Het draait binnen de baan van Mercurius en reikt tot aan de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter. De volgende gunstige passage van de komeet is pas op 11 juli 2030.

De Taurid-meteoren, ook wel bekend als de Halloween-vuurballen, produceren twee stromen die actief zijn van eind oktober tot half november. Hoewel ze een lage snelheid hebben van slechts vijf meteoren per uur, zijn ze berucht vanwege het produceren van vuurballen. Dit jaar valt de Hunter's Volle Maan op 28 oktober, maar de heldere Maan mag de zichtbaarheid van vuurballen niet belemmeren.

Andere meteorenzwermen waar u dit seizoen op moet letten zijn onder meer de Orioniden, die pieken op de ochtend van zondag 22 oktober, met een verwachte snelheid van 20 meteoren per uur. De Leoniden, die rond 18 november hun piek bereiken, zullen naar verwachting een lager aantal meteoren van slechts 15 meteoren per uur hebben. Er zijn echter aanwijzingen dat we mogelijk een ouder pad voor de Leonid-stroom benaderen, wat tot een toename van de activiteit zou kunnen leiden.

Tijdens meteorenregens kun je meteoren terugvoeren naar de stralende sterren in hun respectievelijke sterrenbeelden. Als je bijvoorbeeld een meteoor kunt traceren naar Orion, is het een Orionid en als je hem kunt traceren naar Leo, is het een Leonid.

Hoewel de zichtbaarheid van komeet 2P Encke dit jaar misschien beperkt is, is er over het geheel genomen nog steeds genoeg om naar uit te kijken met de Taurid-meteoren en andere meteorenzwermen.

