Astronomen zien een komeet ter grootte van een stad richting de aarde

Astronomen hebben een komeet ter grootte van een stad met ijskoude cryovulkanen ontdekt die op weg is naar de aarde. Deze gigantische ruimterots, genaamd 12P/Pons-Brooks, is ongeveer drie keer zo groot als de Mount Everest. Het is geclassificeerd als een cryovulkanische komeet, wat betekent dat het een koude vulkaan is die voortdurend ijskoud puin door ons zonnestelsel uitstoot. De komeet volgt een baan om de zon van 71 jaar en werd voor het laatst door mensen waargenomen in 1954. Onlangs ontdekten astronomen nieuwe beelden van de komeet, waarbij twee hoorns tevoorschijn kwamen.

De komeet, gelegen in het sterrenbeeld Hercules, zal op 21 april 2024 zijn dichtste passage langs de aarde maken. Er wordt voorspeld dat hij een magnitude van +4 zal bereiken, wat de helderheid aan de hemel aangeeft. Een lager magnitudegetal duidt op een helderder object. Ter vergelijking: de North Star heeft een magnitude van +2. Daarom kan de komeet in mei en juni 2024 met het blote oog zichtbaar zijn, waarbij het helderste punt naar verwachting op 2 juni zal zijn. Na zijn nauwe nadering tot de aarde zal 12P/Pons-Brooks pas in 2095 weer zichtbaar zijn voor mensen. .

