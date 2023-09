Voorbereiding op een succesvolle Colorado Trail-wandeling: training, uitrusting, eten en acclimatisatie

Bij mijn poging om de Colorado Trail in 2022 te lopen, moest ik na 220 kilometer de route verlaten. Vastbesloten om het in augustus 2023 opnieuw te proberen, besefte ik dat ik een aantal veranderingen moest aanbrengen. Dit artikel belicht de belangrijkste gebieden waarop ik aanpassingen heb aangebracht – training, uitrusting, eten en acclimatisering – om mijn kansen op een succesvolle afronding te vergroten.

Om mijn training te verbeteren, heb ik enkele hiaten in mijn vorige aanpak geïdentificeerd. Hoewel ik veel had gewandeld en traplopen in mijn routine had opgenomen, besefte ik dat ik meer gerichte cardiotraining en aanvullende krachttraining nodig had. Ik volgde een specifiek programma van 8 weken dat krachttraining, regelmatige cardio en wandelingen van toenemende moeilijkheidsgraad combineerde. Toen ik in Seattle woonde, maakte ik gebruik van openbare buitentrappen voor trapklimoefeningen. Mijn training kreeg echter een klap toen ik verkouden werd, waardoor ik een aantal geplande reizen moest missen. Ondanks deze tegenslagen arriveerde ik bij de trailhead, vastbesloten om alle uitdagingen te overwinnen.

Wat de uitrusting betreft, wilde ik het gewicht op mijn voeten verminderen om te voorkomen dat de fasciitis plantaris die ik had ontwikkeld, verergerde. Ik heb drie grote veranderingen doorgevoerd: de Durston X-Mid Pro 2P verving mijn vorige tent voor een lichtere optie, ik heb mijn rugzak geüpgraded naar de Gossamer Gear Mariposa 60, en ik heb de juiste schoenen gevonden in Altra Olympus 5, die voor de nodige ondersteuning en ondersteuning zorgde. toebox-ruimte.

Omdat ik te maken kreeg met het probleem dat ik onderweg niet genoeg calorieën kon binnenkrijgen, sloot ik me aan bij Backcountry Foodie, een hulpbron voor avonturiers in het achterland die zich richt op voeding, recepten en maaltijdplanning. Ik verwerkte vloeibare opties in mijn maaltijden, vooral als ontbijt. Ik heb ook een alarm op mijn Garmin-horloge gezet om me eraan te herinneren dat ik moet eten telkens wanneer ik tijdens mijn wandelingen 500 calorieën heb verbrand.

Om beter aan de hoogte te kunnen wennen, kreeg ik een recept voor Diamox (acetazolamide), een medicijn dat vaak wordt gebruikt om hoogteziekte te voorkomen. Mijn man en ik kwamen zes dagen vóór mijn startdatum in Colorado aan en brachten tijd door in de omgeving van Boulder/Denver om te acclimatiseren. Vervolgens reisden we naar Leadville, de hoogst gelegen stad in de VS, wat een waardevolle test opleverde voor onze laaglanderlongen.

Door deze aanpassingen aan mijn training, uitrusting, voeding en acclimatisatiestrategie aan te brengen, hoopte ik mijn kansen te vergroten om de Colorado Trail in 2023 te voltooien. Hoewel er nog uitdagingen in het verschiet lagen, was ik vastbesloten om ze te overwinnen en mijn wandeldoelen te bereiken.

