Wanneer beginnen adolescenten te denken als volwassenen?

Een baanbrekende studie gepubliceerd in Nature Communications biedt nieuwe inzichten in de rijping van de executieve functies bij adolescenten. Executieve functie verwijst naar een reeks cognitieve vaardigheden die individuen in staat stellen te plannen, tussen taken te schakelen, zich te concentreren en afleiding te weerstaan. Volgens de studie bereikt de uitvoerende functie doorgaans volwassenheid op de leeftijd van 18 jaar.

Het onderzoek omvatte het analyseren van gegevens van meer dan 10,000 deelnemers uit vier verschillende datasets, waardoor een uitgebreid overzicht van de cognitieve ontwikkeling bij tieners werd gepresenteerd. De bevindingen hebben aanzienlijke implicaties voor ouders, opvoeders, psychiaters en mogelijk het rechtssysteem bij het bepalen van de grenzen van de adolescentie.

"Als ik met ouders praat, zeggen veel van hen: 'Het is onmogelijk dat mijn 18-jarige volwassen is!'", zegt senior auteur Beatriz Luna, hoogleraar psychiatrie aan de University of Pittsburgh School of Geneesmiddel. “Het vermogen om de uitvoerende functies op betrouwbare wijze te gebruiken verbetert met de leeftijd en wordt, tenminste in een laboratoriumomgeving, volwassener op de leeftijd van 18 jaar.”

Voorafgaand aan dit onderzoek was de tijdlijn van de adolescentie minder duidelijk gedefinieerd vergeleken met de goed gedocumenteerde mijlpalen van de kindertijd. De complexiteit van ontwikkelingsprocessen die verband houden met de puberteit en het gebrek aan hulpmiddelen voor het analyseren van complexe datasets hadden eerdere pogingen belemmerd om de ontwikkeling van het tienerbrein in kaart te brengen.

“In ons onderzoek wilden we een consensus presenteren en niet slechts een vermoeden”, legt hoofdauteur Brenden Tervo-Clemmens uit. “Dit is ontwikkelingswetenschap en big data. We gebruiken tools die tot voor kort niet beschikbaar waren voor onderzoekers.”

Door reproduceerbare groeigrafieken te bieden voor de uitvoerende functies voor verschillende taken en datasets, opent dit onderzoek de deur naar het bestuderen van de effecten van therapeutische en medicijninterventies op ontwikkelingsmijlpalen. Bovendien kan het begrijpen van de typische tijdlijn van de rijping van de uitvoerende functies de vroege diagnose van psychische aandoeningen zoals schizofrenie, die vaak tijdens de adolescentie ontstaan, bevorderen.

