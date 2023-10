Het potentieel van cacaodoppen als vlamvertragers

Onderzoekers hebben ontdekt dat afgedankte cacaopeulen kunnen worden omgezet in vlamvertragende materialen, volgens een artikel gepubliceerd in ACS Sustainable Chemistry & Engineering. Jaarlijks wordt ongeveer 24 miljoen ton cacaopeulen als afval geproduceerd. Meestal worden de bonen en het vruchtvlees gebruikt om chocolade te maken, terwijl de schillen worden weggegooid. De schillen van cacaopeulen bevatten echter lignine, een taai lipidepolymeer dat kan dienen als een hernieuwbare vervanging voor sommige van aardolie afgeleide stoffen, zoals vlamvertragers.

De onderzoekers, onder leiding van Nicholas J. Westwood, onderzochten de mogelijkheid om hoogwaardige lignine uit cacaopeulen te extraheren voor praktische toepassingen. Ze verkregen de schillen, maalden ze tot een poeder en verwerkten ze vervolgens met behulp van een standaard lignine-extractiemethode, het butanosolv-proces. De resulterende geïsoleerde lignine bleek van hoge zuiverheid te zijn en vrij van verontreinigingen.

Om de lignine om te zetten in een vlamvertragend materiaal, hebben de onderzoekers het via een reeks chemische stappen aangepast. Ze integreerden een brandonderdrukkend molecuul genaamd DOPO in de ligninepolymeerstructuur. Experimentele tests toonden aan dat de gemodificeerde lignine verkoolde bij verhitting, wat aangeeft dat het potentieel een effectieve vlamvertrager is.

Hoewel de onderzoekers van plan zijn om in de toekomst menselijke veiligheidstests uit te voeren, biedt deze bevinding veelbelovende vooruitzichten voor het gebruik van cacaopeulen als een waardevolle hulpbron die anders verloren zou gaan.

Referentie:

Davidson DJ, Lu F, Faas L, et al. Organosolv-voorbehandeling van cacaopeulen: isolatie, analyse en gebruik van lignine uit een overvloedig afvalproduct. ACS Sustainable Chem Eng. 2023;11(39):14323-14333. doi:10.1021/acssuschemeng.2c03670

Bron: Materiaal aangepast van ACS Sustainable Chemistry & Engineering.