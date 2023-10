Robots ter grootte van een insect bouwen: leren van de veerkracht van kakkerlakken

By

Kakkerlakken zijn misschien kleine insecten, maar ze bezitten een ongelooflijke kracht en veerkracht. Ze kunnen niet alleen gezondheidsproblemen voor mensen veroorzaken door ziektekiemen als salmonella te verspreiden, maar ze kunnen ook een enorme druk weerstaan. In een virale YouTube-video komt een kakkerlak ongedeerd tevoorschijn nadat hij is onderworpen aan de kracht van een hydraulische pers die 900 keer zijn eigen lichaamsgewicht weegt.

Dit experiment dient, samen met andere, als een waardevolle leermogelijkheid voor wetenschappers die onderzoek doen naar de ontwikkeling van robots ter grootte van een insect. Deze robots kunnen in verschillende scenario’s mogelijk levensreddende taken uitvoeren. Ze zouden bijvoorbeeld door puin kunnen navigeren om mensen te helpen lokaliseren na natuurrampen of zelfs ingewikkelde chirurgische procedures kunnen uitvoeren.

Vooral de Amerikaanse kakkerlak heeft de aandacht getrokken vanwege zijn opmerkelijke capaciteiten. Behalve dat het een van de snelste insecten is, bezit het het talent om zijn lichaam samen te drukken zodat het door extreem nauwe scheuren past. Door deze aanpassing kan het overleven in uitdagende omgevingen. Onderzoekers willen deze kennis benutten om robots te creëren die toegang kunnen krijgen tot besloten ruimtes die voor mensen ontoegankelijk zijn.

Deze op insecten geïnspireerde robots hebben het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in verschillende industrieën. Naast rampenbestrijding en gezondheidszorg kunnen ze worden ingezet voor taken die precisie en manoeuvreerbaarheid in krappe ruimtes vereisen. Door de veerkracht en behendigheid van kakkerlakken na te bootsen hopen wetenschappers nieuwe mogelijkheden voor technologie te ontsluiten.

Hoewel kakkerlakken doorgaans als ongedierte worden beschouwd, tonen deze experimenten aan dat ze meer te bieden hebben dan alleen de overdracht van ziekten. Hun veerkracht en atletische capaciteiten inspireren de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die de samenleving op tal van manieren ten goede kunnen komen. Door het potentieel van robots ter grootte van een insect te benutten, kunnen we aanzienlijke vooruitgang boeken op gebieden variërend van zoek- en reddingsacties tot medische procedures.

