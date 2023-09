Asteroïden: van videogames tot het echte leven

Asteroïden hebben, zowel in het echte leven als in videogames, de laatste tijd voor veel opschudding gezorgd. Spelers van Bethesda's nieuwe open-wereld RPG, Starfield, hebben gemeld dat ze overal door asteroïden worden gevolgd, zelfs op het oppervlak van planeten. Ondertussen heeft NASA in een afzonderlijke real-life ontwikkeling licht geworpen op een asteroïde die vandaag extreem dicht bij de aarde zal passeren.

De asteroïde in kwestie, genaamd Asteroid 2023 SJ, zal naar verwachting vandaag de aarde het dichtst naderen, op een afstand van 6.4 miljoen kilometer. Ondanks deze ogenschijnlijk grote afstand is deze in astronomische termen eigenlijk vrij kort. Met een snelheid van 59,348 kilometer per uur vormt de asteroïde geen bedreiging voor het aardoppervlak. In feite is het niet eens geclassificeerd als een potentieel gevaarlijk object vanwege zijn relatief kleine formaat, dat naar schatting tussen de 118 en 265 meter breed is.

Asteroïde 2023 SJ behoort tot de Apollo-groep van Near-Earth-asteroïden, dit zijn ruimterotsen die de aarde doorkruisen met grotere semi-hoofdassen dan die van de aarde. Deze groep is vernoemd naar de Apollo-asteroïde uit 1862, ontdekt in de jaren dertig.

Interessant genoeg hebben wetenschappers onlangs drie ongrijpbare asteroïden ontdekt die zich verschuilen achter de schittering van de zon. Eén ervan is het grootste potentieel gevaarlijke object voor de aarde dat de afgelopen acht jaar is ontdekt. Om deze asteroïden te lokaliseren en te observeren, gebruikten astronomen de Dark Energy Camera (DECam) gemonteerd op de Victor M. Blanco 4-meter telescoop in Chili.

Het vinden en volgen van asteroïden is cruciaal voor mogelijke impactpreventie, omdat deze ruimterotsen een bedreiging kunnen vormen voor de aarde. Hoewel de kans op een botsing met een asteroïde zeldzaam is, hebben de omvang en de geschiedenis van de inslagen er reden tot zorg voor gegeven in de wetenschappelijke gemeenschap. Zowel in het echte leven als in de virtuele wereld van videogames blijven asteroïden onze verbeelding boeien en herinneren ze ons aan de wonderen en risico's van ruimteverkenning.

