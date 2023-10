Diep koraalverbleking in de Indische Oceaan: een duidelijke waarschuwing voor de gevolgen van klimaatverandering

Wetenschappers hebben een alarmerende ontdekking gedaan van diepe koraalverbleking in de Indische Oceaan, waardoor eerdere opvattingen over koraalveerkracht in twijfel worden getrokken en de bredere gevolgen van klimaatverandering op mariene ecosystemen worden benadrukt. Deze baanbrekende bevinding onthult het diepste bewijs van verbleking van koraalriffen, waarbij schade zich op meer dan 90 meter (300 voet) onder het oceaanoppervlak voordoet.

De koraalschade, toegeschreven aan een stijging van de zeetemperatuur met 30% veroorzaakt door de dipool in de Indische Oceaan, heeft tot 80% van de riffen in bepaalde delen van de zeebodem aangetast. Vroeger dacht men dat deze diepten bestand waren tegen de opwarming van de oceaan. Deze ontdekking dient echter als een duidelijke waarschuwing voor de schade die wordt veroorzaakt door de stijgende temperatuur van de oceanen en de verborgen schade die wordt toegebracht aan de natuurlijke wereld als gevolg van de klimaatverandering.

Onderzoekers van de Universiteit van Plymouth, die hun onderzoek publiceerden in Nature Communications, gebruikten onderwatercamera’s om livebeelden naar hun onderzoeksschip te zenden. Deze beelden gaven de eerste glimp van koralen die waren gebleekt. Interessant is dat, terwijl de diepere riffen verbleking ondervonden, de ondiepe waterriffen geen tekenen van schade vertoonden.

Het onderzoeksteam van de Universiteit van Plymouth bestudeert de Centrale Indische Oceaan al meer dan tien jaar uitgebreid, waarbij ze verschillende methoden gebruiken om de unieke oceanografie en het leven in de regio te monitoren en te begrijpen. Het eerste bewijs van koraalschade werd waargenomen tijdens een onderzoekscruise in november 2019, waarbij op afstand bediende onderwatervoertuigen uitgerust met camera's werden gebruikt.

Uit verdere analyse van gegevens verzameld tijdens de onderzoekscruise en satellietmonitoring van de omstandigheden en temperaturen in de oceaan bleek dat de oppervlaktetemperaturen weliswaar nauwelijks veranderden, maar dat de temperaturen onder het oppervlak aanzienlijk toenamen. Deze verdieping van de thermocline, veroorzaakt door een versterkt regionaal equivalent van El Nino, was uiteindelijk de onderliggende oorzaak van het verbleken van het koraal.

De implicaties van dit onderzoek zijn aanzienlijk. Het toont de kwetsbaarheid van mesofotische koraalecosystemen voor thermische stress aan en levert nieuw bewijs van de impact die klimaatverandering heeft op onze oceaan. Het toenemende verbleken van mesofotische koralen zal leiden tot koraalsterfte, verlies aan biodiversiteit en een vermindering van de kritische ecosysteemdiensten die deze riffen bieden.

Hoewel delen van het getroffen rif tekenen van herstel vertonen, is voortdurende monitoring van de zeebodem in de diepe oceaan cruciaal. Het is belangrijk om te erkennen dat ondiepwaterkoralen ook vaker en ernstiger schade ondervinden, en de veronderstelling dat mesofotische koralen dit zouden compenseren is nu twijfelachtig. Omdat diepwaterkoralen grotendeels onderbestudeerd blijven, is het aannemelijk dat soortgelijke bleekincidenten over de hele planeet onopgemerkt blijven.

De oceanografie van regio's wordt beïnvloed door natuurlijk voorkomende cycli die worden versterkt door klimaatverandering. De gecombineerde invloed van El Nino en de dipool in de Indische Oceaan veroorzaakt ernstige gevolgen in de centrale Indische Oceaan. Het aanpakken van deze uitdagingen en het vergroten van ons begrip van diepwaterkoraalecosystemen is essentieel voor het verzachten van de verwoestende effecten van klimaatverandering op onze wereld.

