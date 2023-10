De impact van klimaatverandering op oceaangeluid

Uit een recente studie blijkt dat de klimaatverandering bepaalde delen van de oceaan luidruchtiger zal maken, zelfs als er inspanningen worden gedaan om de COXNUMX-uitstoot terug te dringen. De toename van de geluidsoverlast in de oceanen begon tijdens de industriële revolutie en wordt veroorzaakt door verschillende menselijke activiteiten, zoals scheepsverkeer, seismische exploratie en olieboringen. Het onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, richt zich op de impact van klimaatverandering op het mariene geluidslandschap, met name in de Noord-Atlantische Oceaan en de Noordelijke IJszee.

De onderzoekers ontdekten dat zowel de temperatuur als de pH-waarde in zeewater de voortplanting van geluid beïnvloeden. Hoewel de verzuring van de oceaan als gevolg van de verhoogde absorptie van koolstofdioxide de absorptie van laagfrequente geluiden neigt te verminderen, is het belangrijkste effect op oceaangeluid afkomstig van veranderingen in de oceaantemperatuur. Door de voortplanting van geluid te modelleren onder verschillende scenario's voor koolstofemissies, voorspelt de studie een toename van het onderwatergeluid met 7 decibel als de matige koolstofemissies in de Noord-Atlantische Oceaan aanhouden.

Deze toename van het geluid wordt toegeschreven aan een ‘geluidskanaal’ dat ontstaat wanneer de klimaatverandering de gelaagdheid van de oceaan verandert, wat resulteert in kouder oppervlaktewater. Vooral de Noord-Atlantische Oceaan zal de opening van dit geluidskanaal ervaren, waardoor geluiden veel verder kunnen reizen. Er wordt verwacht dat dit aanzienlijke gevolgen zal hebben voor mariene soorten die afhankelijk zijn van geluid voor communicatie, paring en jacht, waarbij zeezoogdieren, vooral walvissen, het zwaarst getroffen zullen worden.

Interessant genoeg ontdekten de onderzoekers ook dat deze luidruchtigere oceaan de komende decennia zal voorkomen, ongeacht het niveau van koolstofemissies. Zelfs met pogingen om de COXNUMX-uitstoot te beperken zijn de veranderingen in het oceaangeluid onvermijdelijk. De volledige omvang van de impact op mariene soorten wordt echter nog steeds bestudeerd.

