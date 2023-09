Wetenschappers gebruiken camerahack om verborgen delen van de atmosfeer van de zon te onthullen

By

Een team van wetenschappers achter de Extreme Ultraviolet Imager (EUI) van de Solar Orbiter heeft met succes een camerahack gebruikt om beelden vast te leggen van zelden zichtbare delen van de atmosfeer van de zon. Door een kleine, uitstekende ‘duim’ aan het instrument toe te voegen, werd het heldere licht van de zon geblokkeerd, waardoor het zwakkere licht van de atmosfeer zichtbaar werd.

De hack omvatte het aanpassen van de veiligheidsdeur van de EUI-camera, die openschuift om licht binnen te laten. Door de deur halverwege met de duim dicht te houden, werd het heldere licht van de zonneschijf afgeschermd, waardoor het ultraviolette licht van de corona, het buitenste deel, zichtbaar werd. van de atmosfeer. Het resultaat is een ultraviolet beeld van de corona van de zon, met de schijf van de zon in het midden over elkaar heen.

De corona, die gewoonlijk verborgen wordt door het felle licht van het oppervlak van de zon, is doorgaans alleen zichtbaar tijdens een totale zonsverduistering. Door het eclipseffect na te bootsen, konden wetenschappers beelden vastleggen van de corona, die onderzoekers lange tijd verbijsterde vanwege de hogere temperaturen vergeleken met het oppervlak van de zon.

ESA's Solar Orbiter, gelanceerd in 2020, heeft tot doel close-upbeelden van de zon te maken met behulp van zes instrumenten om enkele van zijn mysteries te ontrafelen. Deze camerahack heeft het potentieel aangetoond van een nieuw type instrument dat zowel beelden van de zon als van zijn corona kan vastleggen.

Bronnen:

– NASA/ESA (afbeelding)

– Frédéric Auchère, astrofysicus aan het Instituut voor Astrofysica van de Université Paris-Sud

– Daniel Müller, ESA's projectwetenschapper voor Solar Orbiter