Geniet van de rust: ontdek de charme van een West Cork-boerderij van € 345

Ontdek het toppunt van leven op het platteland met een charmante boerderij gelegen in het hart van West Cork. Dit serene pand van € 345 biedt een heerlijke ontsnapping aan het bruisende stadsleven van Dublin 14. Met een duurzame renovatie die de essentie van de oorspronkelijke structuur omarmt, combineert dit idyllische huis naadloos traditionele esthetiek met moderne gemakken.

De ruime boerderij ligt op een uitgestrekt stuk grond, waardoor u zich kunt onderdompelen in de schoonheid van de natuur. Met glooiende heuvels, weelderige groene weiden en een gevoel van rust biedt het pand een welkom toevluchtsoord voor mensen die op zoek zijn naar rust en eenzaamheid.

Als u de boerderij binnenstapt, zult u betoverd worden door de warme en uitnodigende sfeer. Het interieur is zorgvuldig ontworpen om de rustieke charme van de boerderij te behouden, terwijl er smaakvol hedendaagse elementen zijn verwerkt. Van de zichtbare houten balken tot de stenen open haard, elk detail straalt een gevoel van geschiedenis en karakter uit.

De gerenoveerde boerderij beschikt over voldoende leefruimte, waaronder een gezellige woonkamer, een volledig uitgeruste keuken en ruime slaapkamers. Er is ook een charmant buitenterras waar u 's ochtends kunt genieten van een kopje koffie terwijl u zich onderdompelt in het adembenemende landschap.

Als u verlangt naar een eenvoudiger leven, weg van het lawaai en de drukte van de stad, dan is deze boerderij in West Cork de perfecte investering. Of u nu in alle rust met pensioen wilt gaan of op zoek bent naar een charmant vakantiehuis, deze accommodatie biedt eindeloze mogelijkheden om blijvende herinneringen te creëren.

FAQ:

Vraag: Wat is de prijs van de boerderij in West Cork?

A: De boerderij kost € 345.

Vraag: Wat is de locatie van de boerderij?

A: De boerderij ligt in de schilderachtige regio West Cork.

Vraag: Biedt de boerderij moderne voorzieningen?

A: Ja, de boerderij heeft een duurzame renovatie ondergaan waarbij moderne gemakken zijn gecombineerd met behoud van de rustieke charme.

Vraag: Is de boerderij midden in de natuur?

A: Ja, het pand ligt te midden van glooiende heuvels en weelderige groene weiden en biedt een serene en schilderachtige omgeving.