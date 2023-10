Uit nieuw onderzoek blijkt dat 40% van de mensen ervoor kiest onwetend te blijven over de gevolgen van hun beslissingen

By

Uit een nieuw onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, is gebleken dat 40% van de mensen ervoor kiest onwetend te blijven over de impact van hun beslissingen op anderen, waarbij ze deze onwetendheid vaak gebruiken om egoïstischer te handelen. Dit gedrag, dat ‘opzettelijke onwetendheid’ wordt genoemd, lijkt op consumenten die een oogje dichtknijpen voor de problematische oorsprong van de producten die ze kopen.

De onderzoekers voerden een meta-analyse uit van 22 onderzoeken waarbij 6,531 deelnemers betrokken waren. In deze onderzoeken werden sommige deelnemers geïnformeerd over de gevolgen van hun daden, terwijl anderen de keuze hadden om te leren of onwetend te blijven. De onderzoekers ontdekten dat 40% van de mensen, wanneer ze de mogelijkheid kregen, ervoor kozen om de gevolgen van hun daden niet te leren kennen.

Bovendien onthulde het onderzoek dat opzettelijke onwetendheid verband hield met een afname van altruïstisch gedrag. Deelnemers die bewust werden gemaakt van de gevolgen van hun daden hadden 15.6 procentpunten meer kans om genereus te handelen vergeleken met degenen die ervoor kozen onwetend te blijven.

De onderzoekers veronderstelden dat een van de redenen voor opzettelijke onwetendheid de wens zou kunnen zijn om een ​​positief zelfbeeld als altruïstisch persoon te behouden. Uit het onderzoek bleek dat deelnemers die ervoor kozen om de consequenties van hun daden te leren, 7 procentpunten meer kans hadden om genereus te handelen, wat erop wijst dat echte altruïstische individuen eerder geneigd zijn om zichzelf te informeren over de gevolgen van hun beslissingen.

Dit onderzoek werpt licht op de prevalentie en schadelijke gevolgen van opzettelijke onwetendheid. Het suggereert dat veel daden van waargenomen altruïsme eerder gedreven worden door maatschappelijke druk en zelfbeeld dan door een oprechte zorg voor het welzijn van anderen. Het begrijpen van de motieven achter opzettelijke onwetendheid kan helpen bij het ontwikkelen van strategieën om dit gedrag te bestrijden en beter geïnformeerde besluitvorming te bevorderen.

