Wetenschappers ontdekken geheimen van het drievoudige sterrenstelsel

Wetenschappers in China hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het begrijpen van het gedrag van drievoudige sterrensystemen in het universum. Geïnspireerd door Liu Cixins roman 'The Three-Body Problem', bestudeerden de onderzoekers het GW Ori-systeem, dat bestaat uit drie sterren die zich op ongeveer 1,300 lichtjaar afstand van de aarde bevinden. Met behulp van gegevens van NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) konden de wetenschappers periodieke veranderingen in de helderheid van de sterren waarnemen en inzicht krijgen in de geometrische structuur en evolutie van het systeem.

Drievoudige sterrenstelsels zijn gebruikelijk in de Melkweg, waarbij meer dan de helft van alle sterren een of meer partners heeft. Deze systemen zijn echter een uitdaging om te observeren en te begrijpen vanwege de complexe interacties tussen de sterren. De onderzoekers hopen meer geavanceerde telescopen te gebruiken, waaronder de aankomende China Space Station Telescope (CSST), om deze systemen verder te bestuderen en beter te begrijpen.

Het GW Ori-systeem, dat vermoedelijk slechts een miljoen jaar oud is, biedt waardevolle inzichten in de vorming van sterren en planeten. De onderzoekers ontdekten twee kortetermijnsignalen met rotatieperioden van ongeveer twee en drie dagen, die kenmerkend zijn voor zeer jonge sterren. De bevindingen sloten ook de mogelijkheid uit dat er leven in het systeem zou bestaan, omdat het te jong is om leven te vormen.

Het werk van de onderzoekers bevordert niet alleen ons begrip van drievoudige sterrensystemen, maar maakt ook de weg vrij voor toekomstige studies met behulp van geavanceerde telescopen zoals de CSST. Met een beter begrip van deze complexe systemen kunnen wetenschappers inzicht krijgen in de vorming en evolutie van sterren, planeten en mogelijk het leven zelf.

