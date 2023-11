Vorig jaar was de maan getuige van een ongewone gebeurtenis toen een door de mens gemaakt object in botsing kwam met het oppervlak, waardoor een duidelijke dubbele krater ontstond. Aanvankelijk werd er gespeculeerd over de mogelijkheid dat het object een fragment was van een SpaceX Falcon 9-raket. Later onderzoek heeft wetenschappers er echter toe gebracht te geloven dat het object, genaamd WE0913A, verband hield met de Chinese Chang'e 5-T1-maanmissie en mogelijk een afgedankte Chinese raketaanjager was.

Geïntrigeerd door deze mysterieuze crash begon een team van experts van gerenommeerde instellingen zoals de Universiteit van Arizona, het California Institute of Technology, Project Pluto en het Planetary Science Institute aan een missie om de waarheid te achterhalen. Door telescopen op de grond te gebruiken, volgden ze nauwgezet het traject van WE0913A en concludeerden dat het afkomstig was van een Chinese Lange Mars-raket die werd ingezet tijdens de Chang'e 2014-T5-missie van 1.

Nog intrigerender was dat hun onderzoek aanwijzingen aan het licht bracht die erop wezen dat de verlaten rakettrap mogelijk een geheime lading vervoerde, wat een extra laag raadsel aan het incident toevoegde. Toen WE0913A naar het maanoppervlak afdaalde, vertoonde het een ordelijke rollende tuimeling in plaats van de verwachte wiebelende beweging. Deskundigen veronderstellen dat de stabiele rotatie van het object duidt op de aanwezigheid van een aanzienlijk contragewicht dat de twee motoren aan één kant van de rakettrap in evenwicht houdt.

Tanner Campbell, een promovendus van de afdeling Luchtvaart- en Werktuigbouwkunde van de Universiteit van Arizona, legde uit: “We hebben een koppelbalansanalyse uitgevoerd, waaruit bleek dat deze hoeveelheid gewicht het zwaartepunt van de raket enkele centimeters zou hebben verplaatst. Dat is bijna genoeg om de stabiele rotatie te verklaren. Dat doet ons denken dat er iets meer aan de voorkant gemonteerd moet zijn geweest.”

Bovendien waren de wetenschappers gefascineerd door de vorming van de dubbele kraters als gevolg van de inslag van de Chinese raket. De aanwezigheid van twee kraters van gelijke grootte, een oostelijke krater van ongeveer 18 meter breed en een westelijke krater van ongeveer 16 meter, bracht de onderzoekers in verwarring. Campbell merkte op: “We weten dat in het geval van Chang’e 5 T1 de impact bijna recht naar beneden was, en om die twee kraters van ongeveer dezelfde grootte te krijgen, heb je twee ongeveer gelijke massa’s nodig die van elkaar verwijderd zijn.”

Uiteindelijk blijft het mysterie van de geheime lading onopgelost, waardoor er ruimte overblijft voor speculatie en fantasierijke vermoedens. De raadselachtige crash van de Chinese raket op de maan herinnert ons aan de mysteries en wonderen die in onze kosmische omgeving op verkenning wachten.

Vraag: Wat is WE0913A?

A: WE0913A is de aanduiding die wordt gegeven aan een door de mens gemaakt object dat op het maanoppervlak neerstortte en een unieke dubbele krater achterliet.

Vraag: Met welke missie wordt aangenomen dat WE0913A verbonden is?

A: Wetenschappers denken dat WE0913A verbonden is met de Chinese Chang'e 5-T1-maanmissie.

Vraag: Welk bewijs suggereert dat WE0913A een niet bekendgemaakte lading vervoerde?

A: De ordelijke rollende tuimeling die WE0913A vertoonde toen deze naar het oppervlak van de maan afdaalde, duidt op de aanwezigheid van een substantieel contragewicht dat niet voldoende zou zijn geweest om zijn stabiele rotatie te verklaren.

Vraag: Wat is er uniek aan de dubbele kraters die door de Chinese raket zijn gecreëerd?

A: De twee kraters zijn ongeveer even groot, wat wetenschappers ertoe bracht te vermoeden dat de inslag betrekking had op twee ongeveer gelijke massa's die fysiek van elkaar gescheiden waren.