Chinese spar heeft op middelbare leeftijd de hoogste koolstofputsnelheid, zo blijkt uit onderzoek

Een recent onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de Zuid-Chinese Botanische Tuin heeft aangetoond dat de Chinese zilverspar, ook bekend als Cunninghamia lanceolata, op middelbare leeftijd de hoogste koolstofopslagsnelheid heeft. Deze ontdekking is belangrijk omdat Chinese spar op grote schaal wordt gebruikt in bebossingsprogramma's in Zuid-China, en het begrijpen van de capaciteit voor het vastleggen van koolstof kan helpen bij de inspanningen om de klimaatverandering te beperken.

De studie concentreerde zich op een bosboerderij in de provincie Guangdong, waarbij gegevens werden verzameld over de koolstofopslag- en vastleggingscapaciteit van Chinese sparren op verschillende leeftijden. De onderzoekers analyseerden de koolstofvoorraden in verschillende componenten, zoals bomen, ondergroei, vegetatie, zwerfvuil, bodem en het hele ecosysteem.

Uit de resultaten bleek dat de koolstofvoorraad aanzienlijk toenam met de leeftijd van het bos, waarbij de totale koolstofvoorraad van het ecosysteem bijna verdrievoudigde van 129.11 megagram per hectare op de leeftijd van vijf jaar tot 348.43 op de leeftijd van 60 jaar. De koolstofopslagsnelheid van de Chinese zilverspar vertoonde een algehele stijging in de eerste twee leeftijdsintervallen, met een piek tussen de 15 en 20 jaar, en daalde vervolgens in de daaropvolgende leeftijdsintervallen.

De studie concludeerde dat de koolstofvastleggingssnelheid van Chinese zilverspar afhankelijk is van de leeftijd, waarbij de hoogste percentages optreden tijdens de middelbare leeftijd van 15 tot 20 jaar. Hoofdonderzoeker Liu Juxiu is van mening dat deze bevindingen waardevol kunnen zijn voor nationale maatregelen ter beperking van de klimaatverandering en bebossingsprogramma's.

De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Science of The Total Environment, werpt licht op het koolstofvastleggingspotentieel van Chinese zilverspar en benadrukt de rol ervan bij het verzachten van de klimaatverandering. Het biedt nuttige inzichten voor beleidsmakers en organisaties die betrokken zijn bij bebossingsinspanningen, waarbij het belang wordt benadrukt van het in aanmerking nemen van de leeftijd van de bomen bij het maximaliseren van de voordelen van koolstofvastlegging.

Bronnen:

– China Science Daily

– Wetenschap van het totale milieu