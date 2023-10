Chinese astronauten experimenteren live met vlammen op ruimtestation Tiangong

De Chinese astronauten Gui Haichao en Zhu Yangzhu voerden een baanbrekend experiment uit op het ruimtestation Tiangong door zichzelf live te streamen door een kaars aan te steken. De livestream vond plaats tijdens de vierde aflevering van de serie ‘Tiangong classroom’, waar de astronauten hun ervaringen deelden en educatieve activiteiten uitvoerden.

In de video demonstreerden de astronauten dat vlammen in de microzwaartekrachtomgeving van een lage baan om de aarde bijna bolvormig lijken, in tegenstelling tot de druppelvormige vlammen die op aarde verschijnen als gevolg van door drijfvermogen veroorzaakte convectie. De zwakkere convectiestroom in een lage baan om de aarde zorgt ervoor dat de vlam zich in alle richtingen verspreidt, waardoor deze een bolvormig uiterlijk krijgt.

Het is onwaarschijnlijk dat een soortgelijk experiment zou worden herhaald op het Internationale Ruimtestation (ISS). Strenge brandveiligheidsprotocollen op het ISS beperken branden tot speciaal ontworpen rekken die de vlammen helpen beheersen. Deze veiligheidsregels zijn ingevoerd na een brandincident op het Russische ruimtestation Mir in 1997.

Tijdens het incident op Mir ontstond er brand in een zuurstofgenererend systeem, dat enkele minuten duurde. Het sloot de astronauten af ​​van een van de ontsnappingsvoertuigen en vulde de modules met rook. De krappe wijken van Mir maakten het voor de zes astronauten een uitdaging om te navigeren en samen te werken om de brand te blussen. Ze slaagden er echter in de brand te blussen terwijl het levensondersteunende systeem het station van giftige rook ontruimde.

Het Mir-incident had een aanzienlijke impact op de manier waarop ruimteagentschappen de brandveiligheid op ruimtestations benaderen. Als gevolg hiervan werden strikte protocollen ontwikkeld om het risico op brand te minimaliseren en de veiligheid van astronauten aan boord van het Internationale Ruimtestation te garanderen.

