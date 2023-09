Nieuwe groothoektelescoop in China legt verbluffend beeld vast van Andromedastelsel

China heeft onlangs zijn nieuwste grootveldtelescoop onthuld, de Wide Field Survey Telescope (WFST), gelegen in de bergen van de provincie Qinghai. Met een diameter van 8.2 meter is de WFST de grootste onderzoeksfaciliteit in het tijdsdomein op het noordelijk halfrond. Uitgerust met 2.5k x 9k mozaïek CCD-detectoren, heeft het een resolutie van 9 pixels in zowel horizontale als verticale assen, waardoor het gedetailleerde astronomische beelden kan vastleggen.

De WFST is gezamenlijk ontwikkeld door de Universiteit voor Wetenschap en Technologie van China en de Purple Mountain Observatory (PMO) onder de Chinese Academie van Wetenschappen (CAS) en heeft tot doel specifieke delen van de hemel in de loop van de tijd te monitoren, waarbij voorbijgaande astronomische gebeurtenissen zoals supernova's en getijdenverstoringsgebeurtenissen. Het zal ook de mogelijkheden van China op het gebied van monitoring van objecten in de buurt van de aarde en vroegtijdige waarschuwing vergroten.

De debuutafbeelding vrijgegeven door de WFST is een adembenemend portret van het Andromedastelsel, waarin de groothoek- en hogeresolutiemogelijkheden worden getoond. De geavanceerde ontwerpkenmerken van de telescoop, zoals een lange lenscilinder om strooilicht te verminderen en een kleiner lichtblokkeergebied voor een hogere gevoeligheid, maken hem vergelijkbaar met de meest geavanceerde internationale observatieapparatuur.

De bouw van de WFST begon in juli 2019 nabij de stad Lenghu, gelegen op een plateau met een gemiddelde hoogte van 13,120 meter boven zeeniveau. Deze strategische locatie biedt een heldere nachtelijke hemel, stabiele atmosferische omstandigheden, een droog klimaat en minimale lichtvervuiling.

De WFST vertegenwoordigt een aanzienlijke vooruitgang voor de Chinese astronomie en benadrukt de expertise van het land op dit gebied. Vernoemd naar de oude Chinese filosoof Mozi, ook bekend als Micius, die vroege optische experimenten uitvoerde, toont de telescoop binnenlandse innovatie en wetenschappelijke vooruitgang in China.

