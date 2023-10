China's “Grote Groene Muur” creëert een aanzienlijke koolstofput, zo blijkt uit onderzoek

Het Chinese Three-North Beforestation Program (TNAP), ook bekend als de “Grote Groene Muur”, is succesvol geweest in het bestrijden van woestijnvorming en het verbeteren van het milieu. Uit een recent onderzoek gepubliceerd in Ecological Processes, uitgevoerd door Chinese wetenschappers van het Institute of Applied Ecology van de Chinese Academie van Wetenschappen, blijkt dat de TNAP ook een aanzienlijke koolstofput heeft gecreëerd.

Het TNAP, gestart in 1978, is het grootste ecologische herstelproject ter wereld en omvat de dorre en semi-aride gebieden van Noordoost-, Noord-Centraal- en Noordwest-China. Met behulp van teledetectiebeelden, veldobservaties en nationale bosinventarisatiegegevens schatten de onderzoekers de toename van de koolstofvoorraden in biomassa, de bodem en het ‘ecologische effect koolstof’, dat verwijst naar koolstofvastlegging als gevolg van verminderd bodemverlies als gevolg van bebossing. .

Uit de studie bleek dat het totale bosgebied in de TNAP-projectgebieden groeide van ongeveer 221,000 vierkante kilometer in 1978 tot ongeveer 379,000 vierkante kilometer in 2017. In de afgelopen vier decennia heeft het TNAP bijgedragen aan een koolstofopslag van 47.06 miljoen ton koolstof per jaar. jaar. Bovendien is de koolstofput in boven- en ondergrondse biomassa toegenomen van 0.843 miljard ton in 1978 naar 2.08 miljard ton in 2017.

De onderzoekers benadrukken het belang van het ‘ecologische effect van koolstof’, dat verantwoordelijk was voor ongeveer 16% van de totale toename van koolstofputten. Dit suggereert dat ecologische effecten een cruciale rol spelen bij het bepalen van de verdeling van koolstofvoorraden in beschermde bossen. De studie benadrukt dat bij het schatten van koolstofputten en het ontwikkelen van koolstofgerelateerde modellen de voordelen van koolstofvastlegging door de ecologische effecten van bebossing niet over het hoofd mogen worden gezien.

Dit onderzoek biedt een maatstaf voor het evalueren van de waarde van nationale ecologische herstelprojecten in termen van koolstofopslagcapaciteit en beoordeling van ecosysteemfuncties. Het toont de aanzienlijke impact van China's “Grote Groene Muur” aan, niet alleen bij het verbeteren van het milieu, maar ook bij het terugdringen van de COXNUMX-uitstoot.

Bron: Chinese Academie van Wetenschappen, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8