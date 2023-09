China lanceert een competitie om een ​​maanruimtevaartuig een naam te geven

China roept het publiek op namen voor te dragen voor twee ruimtevaartuigen die een cruciale rol zullen spelen in het plan van het land om vóór 2030 astronauten naar de maan te sturen. De China Manned Space Agency (CMSA) heeft een wedstrijd geïnitieerd, waarbij mensen worden uitgenodigd namen in te dienen voor een bemande maanlander en een ruimtevaartuig van de nieuwe generatie.

De CMSA heeft gespecificeerd dat de gekozen namen de kernwaarden en elementen met betrekking tot bemande ruimtevaart moeten weerspiegelen, en ook de Chinese expertise op het gebied van intelligente productie moeten benadrukken. De wedstrijd loopt tot 30 september en het bureau zal na voorlopige selectie tien namen op de shortlist zetten. Er wordt online gestemd voor de namen op de shortlist, waarbij de definitieve selectie wordt gemaakt door een beoordelingsteam dat bestaat uit experts op het gebied van lucht- en ruimtevaart en literatuur.

China heeft al een proef uitgevoerd met het ruimtevaartuig van de nieuwe generatie, dat naar verwachting in 2027 een volledige testvlucht zal ondergaan met behulp van de Long March 10-raket. Er is minder informatie beschikbaar over de maanlander, maar uit rapporten blijkt dat deze ongeveer 57,320 pond zal wegen en zal bestaan ​​uit een landingsmodule en een voortstuwingsmodule. Deze lander is ontworpen om twee astronauten naar het maanoppervlak te vervoeren en terug naar de baan van de maan.

Voor de missie zijn twee lanceringen van de Long March 10-raket nodig. Gedetailleerde animaties vrijgegeven door CMSA visualiseren de lander, het ruimtevaartuig en de beoogde voortgang van de missie.

Dit initiatief stelt het publiek in staat deel te nemen aan het ambitieuze doel van het land: maanverkenning. Het heeft tot doel de Chinese bevolking te betrekken en te inspireren, en een gevoel van nationale trots en eigenaarschap in het ruimtevaartprogramma te bevorderen. De wedstrijd weerspiegelt de inzet van China om zijn aanwezigheid in de ruimteverkenning te bevorderen en hoopt de essentie van zijn prestaties met de gekozen namen vast te leggen.

