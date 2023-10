Chinese onderzoekers kondigen lancering aan van Xuntian-ruimtetelescoop

By

Chinese onderzoekers hebben hun plannen onthuld om de Xuntian Space Telescope te lanceren, ook wel bekend als de Chinese Survey Space Telescope (CSST) of de Chinese Space Station Telescope. Dit baanbrekende ruimtevaartuig zal zijn wetenschappelijke activiteiten in 2024 beginnen en zal in een baan langs het Chinese ruimtestation Tiangong draaien.

Er wordt aangeprezen dat de Xuntian-telescoop de mogelijkheden van NASA's Hubble-telescoop overtreft en panoramische beelden in hoge definitie van het universum biedt met een superieure ruimtelijke resolutie. Volgens Li Ran, projectwetenschapper van het CSST Scientific Data Reduction System, kan Hubble weliswaar één schaap zien, maar kan de CSST er duizenden visualiseren met dezelfde resolutie. De telescoop is echter niet rechtstreeks vergeleken met NASA's James Webb-telescoop, vaak beschouwd als de opvolger van Hubble, die beschikt over een grotere primaire spiegel met verbeterde optische mogelijkheden.

Hoewel de Xuntian-telescoop een kleinere hoofdspiegel met een diameter van twee meter heeft in vergelijking met Hubble en Webb, beweren Chinese onderzoekers dat deze een gezichtsveld biedt dat meer dan 300 keer groter is dan Hubble en tot op zekere hoogte Webb overtreft. Zhou Jianping, hoofdontwerper van het Chinese bemande ruimteprogramma, beschrijft Xuntian als het belangrijkste wetenschappelijke project sinds de lancering van het Chinese ruimtestationprogramma.

Momenteel bevindt de Xuntian-telescoop zich in de ontwikkelings- en constructiefase, waarbij alle subsystemen, componenten en eenheden al zijn ontwikkeld. Het prototypemonster wordt voorbereid voor testen voordat het telescoopmonster wordt gebouwd. Gezamenlijke tests met het Xuntian-platform en validaties op de lanceerbasis zullen worden uitgevoerd vóór de verwachte lanceringsdatum in 2024.

Bronnen:

– WordsSideKick.com

– Het Chinese persbureau Xinhua

– Nasa